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पंचकूला में स्कूल वाहनों पर पुलिस की सख्ती, डीसीपी ट्रैफिक खुद उतरे सड़क पर, पहले दिन 120 बसों की जांच, 12 चालान, 3 वाहन जब्त

पंचकूला में स्कूल वाहनों पर पुलिस की सख्ती ( ETV Bharat )