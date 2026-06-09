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मैदान 2.0 का बड़ा असर: पंचकूला पुलिस ने 10 दिन में 11 नशा तस्कर दबोचे, 4 करोड़ की ड्रग्स बरामद

पंचकूला पुलिस ने 10 दिन में 11 नशा तस्कर दबोचे ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंचकूला जिला को नशामुक्त बनाने के मकसद से पुलिस कमिश्नर पंकज नैन द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान मैदान 2.0 के तहत पंचकूला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इस अभियान के माध्यम से पुलिस नशे के पूरे नेटवर्क को तोड़ने, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और आधुनिक तकनीक के जरिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी व्यापक स्तर पर काम कर रही है. 10 दिन में 11 तस्करों से 4 करोड़ के मादक पदार्थों की बरामदगी: इस कड़ी में जिले की विभिन्न क्राइम यूनिट्स ने बीते 10 दिनों के दौरान नशा तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 10 अलग-अलग मामलों में 11 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से लगभग चार करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं. मैदान 2.0 का बड़ा असर (ETV Bharat) कई तरह का नशा बरामद: मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि, "अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1 किलो 946 ग्राम हेरोइन, 7 किलो 224 ग्राम अफीम और 215 ग्राम चरस बरामद की है. सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क, सप्लाई चैन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है. पंचकूला पुलिस केवल गिरफ्तारी तक अपनी कार्रवाई सीमित नहीं रख रही, बल्कि पूर्व में गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर आए 61 नशा तस्करों का भी सत्यापन किया गया है, ताकि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखकर दोबारा अपराध में संलिप्तता से रोका जा सके."