ETV Bharat / state

मैदान 2.0 का बड़ा असर: पंचकूला पुलिस ने 10 दिन में 11 नशा तस्कर दबोचे, 4 करोड़ की ड्रग्स बरामद

मैदान 2.0 अभियान के तहत पंचकूला पुलिस ने 10 दिनों में 11 तस्करों को गिरफ्तार कर करोड़ों की ड्रग्स बरामद की.

Panchkula Maidan 2 0 Campaign
पंचकूला पुलिस ने 10 दिन में 11 नशा तस्कर दबोचे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 9, 2026 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: पंचकूला जिला को नशामुक्त बनाने के मकसद से पुलिस कमिश्नर पंकज नैन द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान मैदान 2.0 के तहत पंचकूला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इस अभियान के माध्यम से पुलिस नशे के पूरे नेटवर्क को तोड़ने, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और आधुनिक तकनीक के जरिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी व्यापक स्तर पर काम कर रही है.

10 दिन में 11 तस्करों से 4 करोड़ के मादक पदार्थों की बरामदगी: इस कड़ी में जिले की विभिन्न क्राइम यूनिट्स ने बीते 10 दिनों के दौरान नशा तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 10 अलग-अलग मामलों में 11 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से लगभग चार करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं.

मैदान 2.0 का बड़ा असर (ETV Bharat)

कई तरह का नशा बरामद: मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि, "अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1 किलो 946 ग्राम हेरोइन, 7 किलो 224 ग्राम अफीम और 215 ग्राम चरस बरामद की है. सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क, सप्लाई चैन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है. पंचकूला पुलिस केवल गिरफ्तारी तक अपनी कार्रवाई सीमित नहीं रख रही, बल्कि पूर्व में गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर आए 61 नशा तस्करों का भी सत्यापन किया गया है, ताकि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखकर दोबारा अपराध में संलिप्तता से रोका जा सके."

रामगढ़ में विशेष चैकिंग अभियान और अन्य प्रयास: वहीं, डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि, "जिले में नशा तस्करी से जुड़े संभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां लगातार दबिश, औचक रेड और विशेष चैकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं. सभी थाना और क्राइम यूनिट की टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निगरानी कर रही हैं. इसी कड़ी में सोमवार को रामगढ़ क्षेत्र में विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया. इसके तहत अब तक 18 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में डॉग स्क्वॉड की सहायता से रेड की जा चुकी है. इसके अलावा पुलिस द्वारा सामाजिक स्तर पर भी नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस टीमों ने 29 क्षेत्रों का दौरा कर 278 लोगों से संपर्क किया और 16 नशा पीड़ितों की पहचान की. इनमें से 13 व्यक्तियों का उपचार शुरू करवाया जा चुका है, जबकि तीन नशा पीड़ितों को नशामुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया गया है."

जमानत पर बाहर आए तस्करों पर नजर: नशा तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पंचकूला पुलिस ने शहर की 1213 विभिन्न लोकेशनों पर लगे लगभग 2736 सीसीटीवी कैमरों को एक एकीकृत निगरानी तंत्र से जोड़ा है. इसके माध्यम से पूर्व में गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर आए नशा तस्करों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों, नशा नेटवर्क और तस्करों की आवाजाही पर रियल टाइम नजर रखी जा सके.

आमजन से अपील: पंचकूला पुलिस ने आमजन से अपील कर कहा है कि नशा छोड़ने, नशा तस्करी की सूचना देने या सहायता प्राप्त करने के लिए मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 और ड्रग इंफो हेल्पलाइन नंबर 7087081100 व 7087081048 पर संपर्क करें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

ये भी पढ़ें: पहले पत्नी-बेटे को मारी गोली, फिर शव के पास बैठकर रोता रहा आरोपी, गुरुग्राम में डबल मर्डर से सनसनी

TAGGED:

PANCHKULA DRUG TRAFFICKERS ARRESTED
PANCHKULA DRUG SMUGGLING CRACKDOWN
PANCHKULA NARCOTICS SEIZURE
PANCHKULA HEROIN SEIZED
PANCHKULA MAIDAN 2 0 CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.