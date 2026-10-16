बुजुर्गों को बनाते थे निशाना, पिन जानकर बदल देते थे एटीएम कार्ड, पंचकूला पुलिस ने दो ठगों को किया गिरफ्तार
पंचकूला पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से 70 कार्ड, पीओएस मशीन बरामद किए गए.
Published : October 16, 2026 at 11:41 AM IST
पंचकूला: जिला पंचकूला पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एटीएम से पैसे निकालने आने वाले बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों को निशाना बनाकर उनके बैंक खातों से रकम निकालता था. साइबर क्राइम थाना सेक्टर-20 की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से टीम ने कुल 70 एटीएम कार्ड, एक पीओएस मशीन और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं.
हिसार और भिवानी के रहने वाले हैं आरोपी:आरोपियों की पहचान मनोज कुमार निवासी जिला हिसार और अनिल निवासी जिला भिवानी के रूप में हुई है. बीती 14 अक्टूबर को साइबर क्राइम थाना सेक्टर-20 की टीम को सूचना मिली कि दो युवक सेक्टर-20 मार्केट में अलग-अलग बैंकों के एटीएम के आसपास संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे हैं. उनके पास बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड और एक पीओएस मशीन भी है. इस सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों युवकों को गिरफ्तार किया.
आरोपियों से बरामद हुआ सामान: इस बारे में डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि, "तलाशी के दौरान आरोपी मनोज कुमार के कब्जे से विभिन्न बैंकों के 43 एटीएम कार्ड बरामद हुए. जबकि आरोपी अनिल के पास से 27 एटीएम कार्ड मिले. इसके अलावा अनिल से एक पीओएस मशीन बरामद की गई. पुलिस ने सभी कार्ड और मशीन को कब्जे में लेकर कार्रवाई की. इस संबंध में थाना साइबर क्राइम सेक्टर-20 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया."
कम पढ़े-लिखे लोग और बुजुर्ग निशाना: शुरूआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपी एटीएम से पैसे निकालने के लिए आने वाले बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों को निशाना बनाते थे. पहले वे धोखे से उनका एटीएम पिन जान लेते और फिर उन्हें उनके कार्ड से मिलता-जुलता दूसरा कार्ड थमा देते थे. इसके बाद आरोपियों द्वारा लोगों के असल संबंधित कार्ड का इस्तेमाल कर अलग-अलग एटीएम से पैसे निकालने की बात सामने आई है. इसके अलावा एटीएम मशीन में छूट गए कार्डों से पीओएस मशीन के माध्यम से रकम निकालने का तरीका अपनाने की बात भी सामने आई है.
गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश: आरोपियों से पूछताछ के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों, पीओएस मशीन की व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों, कथित कमीशन की रकम और वारदातों में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन के संबंध में जानकारी जुटाई जाएगी. साथ ही हरियाणा और दिल्ली में उन एटीएम की पहचान भी की जाएगी, जहां से कार्ड उठाने या रकम निकालने की वारदातें की गई हैं.
एटीएम की जानकारी सांझा न करें: मामले में पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि, "पंचकूला पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से गिरोह के दो सदस्यों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया. हमारी आमजन से अपील है कि एटीएम का इस्तेमाल करते समय अपना पिन किसी से सांझा न करें. अनजान व्यक्ति को कार्ड न सौंपें और कार्ड बदलने जैसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि से सावधान रहें."
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