ETV Bharat / state

बुजुर्गों को बनाते थे निशाना, पिन जानकर बदल देते थे एटीएम कार्ड, पंचकूला पुलिस ने दो ठगों को किया गिरफ्तार

पंचकूला पुलिस ने दो ठगों को किया गिरफ्तार ( panchkula police )

पंचकूला: जिला पंचकूला पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एटीएम से पैसे निकालने आने वाले बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों को निशाना बनाकर उनके बैंक खातों से रकम निकालता था. साइबर क्राइम थाना सेक्टर-20 की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से टीम ने कुल 70 एटीएम कार्ड, एक पीओएस मशीन और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

हिसार और भिवानी के रहने वाले हैं आरोपी:आरोपियों की पहचान मनोज कुमार निवासी जिला हिसार और अनिल निवासी जिला भिवानी के रूप में हुई है. बीती 14 अक्टूबर को साइबर क्राइम थाना सेक्टर-20 की टीम को सूचना मिली कि दो युवक सेक्टर-20 मार्केट में अलग-अलग बैंकों के एटीएम के आसपास संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे हैं. उनके पास बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड और एक पीओएस मशीन भी है. इस सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों युवकों को गिरफ्तार किया.