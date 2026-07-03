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घग्गर में अवैध खनन रोकने पहुंची पुलिस पर हमला, ट्रैक्टर से जिप्सी कुचलने की कोशिश, चार आरोपी गिरफ्तार

घग्गर में अवैध खनन रोकने पहुंची पुलिस पर हमला ( ETV Bharat )

पंचकूला: घग्गर नदी में अवैध खनन रोकने पहुंची पंचकूला पुलिस की टीम पर गुरुवार को जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी वाहन को ट्रैक्टर से टक्कर मारने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, पुलिस चौकी सेक्टर-25 की टीम को सूचना मिली थी कि सेक्टर-28 स्थित घग्गर नदी के भीतर ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से अवैध खनन किया जा रहा है. इस पर पुलिस और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, जहां चार व्यक्ति ट्रैक्टर-ट्रॉली में अवैध रूप से खनन सामग्री भरते हुए मिले. पुलिस पर पथराव कर फरार होने का प्रयास: डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि, "पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने पहले पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया और फिर ट्रैक्टर लेकर फरार होने का प्रयास करने लगे. पुलिस द्वारा पीछा करने पर आरोपियों ने ट्रॉली में भरी खनन सामग्री रास्ते में गिरा दी. पुलिस ने जब ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की जान लेने के मकसद से पुलिस की जिप्सी को ट्रैक्टर से सीधी टक्कर मार दी." ट्रैक्टर से जिप्सी कुचलने की कोशिश (ETV Bharat) जिप्सी क्षतिग्रस्त होने से सिपाही घायल: हादसे में जिप्सी के चालक द्वारा वाहन बचाने के प्रयास के बावजूद जिप्सी क्षतिग्रस्त हो गई. साथ ही सिपाही अंकित कुमार निवासी यमुनानगर वाहन से नीचे गिरने से घायल हो गया. घायल सिपाही अंकित को प्राथमिक उपचार के बाद सेक्टर-32 जीएमसीएच, चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां फिलहाल वह उपचाराधीन है.