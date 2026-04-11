मुंबई एयरपोर्ट से पंचकूला पुलिस ने बदमाश को दबोचा, थाईलैंड भागने की फिराक में था
हरियाणा की पंचकूला पुलिस ने लूट और मारपीट के आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है.
Published : April 11, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 8:41 PM IST
पंचकूला: लूट और मारपीट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को पंचकूला पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. थाना सेक्टर-14 पंचकूला में दर्ज इस मामले के आरोपी मुकेश कुमार निवासी मोहाली (पंजाब) की गिरफ्तारी लंबे समय से लंबित होने के चलते उसका लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया था.
इमिग्रेशन विभाग ने एयरपोर्ट से काबू किया: आरोपी मुकेश कुमार थाईलैंड भागने की फिराक में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई पहुंचा था. यहां से वो थाईलैंड की फ्लाइट लेने के प्रयास में था लेकिन इससे पहले ही उसे इमिग्रेशन विभाग ने रोककर काबू कर लिया. इसके बाद सूचना मिलने पर पंचकूला पुलिस चौकी सेक्टर-16 की टीम ने मुंबई पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
दो दिन का पुलिस रिमांड: पुलिस ने आरोपी को आज पंचकूला कोर्ट में पेश किया, जहां से उसका दो दिन का पुलिस रिमांड लिया गया, ताकि मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और लूट की रकम की रिकवरी की जा सके.
अपराधियों के खिलाफ सख्ती: डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने कहा कि पंचकूला पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. कोई भी आरोपी कानून से बच नहीं सकता, चाहे वह देश में कहीं भी छिपा हो या विदेश भागने की कोशिश करे. उन्होंने कहा कि पुलिस हर स्तर पर समन्वय स्थापित कर ऐसे अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है.
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