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असम में सगे भाई और पंचकूला में चौकीदार का हत्यारोपी कर्नाटक से गिरफ्तार, श्रीनगर से केरल तक 6 राज्यों में ठिकाने बदले

पंचकूला पुलिस ने हत्या के एक मामले में आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है. आरोपी छह राज्यों में पहचान बदलकर पुलिस से बचता रहा.

Panchkula police arrested murder accused form Karnataka
Panchkula police arrested murder accused form Karnataka (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 3, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
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पंचकूला: हरियाणा की पंचकूला पुलिस ने हत्या के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पहले अपने सगे भाई की हत्या कर असम से फरार था. इसके बाद वह पंचकूला में भी एक चौकीदार की बेरहमी से हत्या कर फरार हो गया था. हत्यारोपी लगातार छह राज्यों में पहचान बदलकर पुलिस से बचता रहा. लेकिन पुलिस ने लगातार छापामारी कर आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया. जांच टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसका दो दिन का रिमांड हासिल किया है, ताकि हत्या में इस्तेमाल हथियार और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया जा सके.

लोहे के सरिए और हथौड़ी से हत्या: सेक्टर-10 चौकी इन्चार्ज रवि प्रकाश ने बताया कि 28 मई 2026 की सुबह सूचना मिली थी कि सेक्टर-11 स्थित निर्माणाधीन मकान की छत पर एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव पड़ा है. पुलिस टीम और सीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा मौके की जांच के दौरान मृतक की पहचान नेपाल निवासी दान बहादुर के रूप में हुई थी. दान बहादुर को कुछ ही दिन पहले निर्माणाधीन मकान में चौकीदार के रूप में रखा गया था. जांच में पता लगा कि मकान में काम करने वाले मजदूर राकेश ने लोहे के सरिए और हथौड़ी से चौकीदार के सिर और शरीर पर लगातार वार कर उसकी हत्या की. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

सगे भाई के हत्यारोपी की असल पहचान: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि "जांच में आरोपी की असली पहचान तेपोंग राभा उर्फ राकेश राभा निवासी जिला कोकराझार, असम होने का पता लगा. यह भी खुलासा हुआ कि मार्च 2026 में आरोपी ने असम में अपने सगे भाई की हत्या की थी और उस मामले में भी वह वांछित था."

हत्यारोपी का शातिराना तरीका: असम में हत्या करने के बाद आरोपी श्रीनगर, हरियाणा, दिल्ली, केरल और कर्नाटक तक पहुंच गया था. पुलिस से बचने के लिए वह हर चार-पांच दिन में मोबाइल फोन चोरी कर उसमें नई सिम इस्तेमाल करता और फिर फोन बेच देता था. आरोपी अलग-अलग शहरों में वह वेटर का काम कर रहा था, जहां अपनी पहचान छिपाने के लिए झूठा नाम-पता बताता था. आरोपी लगातार ठिकाने बदलता रहता था, जिस कारण पुलिस के लिए उसे पकड़ना बड़ी चुनौती बना हुआ था.

हत्यारोपी को होटल से किया गिरफ्तार: पंचकूला पुलिस ने लगातार तकनीकी निगरानी और विभिन्न राज्यों में दबिश दी. पुलिस टीम ने बीती 30 जून को बेंगलुरु पहुंचकर कई स्थानों पर छापामारी की और आखिरकार कड़ी मेहनत से आरोपी को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उसे स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेकर पंचकूला लाया गया.

दो दिन के रिमांड पर पूछताछ: पुलिस ने हत्यारोपी को आज, शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर उसका दो दिन का रिमांड हासिल किया है. इस दौरान मृतक का मोबाइल फोन दिल्ली से बरामद किया जाएगा और हत्या में इस्तेमाल लोहे का सरिया भी बरामद किया जाएगा.

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