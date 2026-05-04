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फर्जी सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, हैदराबाद से आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा की पंचकूला पुलिस ने हैदराबाद से डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह के आरोपी को अरेस्ट किया है.

Panchkula Police Arrested Digital Arrest Fraud Accused from Hyderabad
हैदराबाद से आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 4, 2026 at 9:12 PM IST

3 Min Read
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पंचकूला: हरियाणा की पंचकूला पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ सफलता हासिल करते हुए डिजिटल अरेस्ट के जरिए फ्रॉड करने वाले गिरोह के एक सदस्य को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है. काबू किए गए आरोपी की पहचान पाथुकर मुरली कृष्ण, निवासी हैदराबाद के रूप में हुई है. आरोपी ने फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर ठगी की राशि को खपाने का काम किया था. इस मामले में एक अन्य आरोपी सौरभ कुमार, वासी जिला मैनपुरी, उत्तरप्रदेश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

फर्जी सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर ठगे 80 लाख: पिंजौर निवासी 70 वर्षीय रिटायर्ड सुपरवाइजर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि साइबर ठगों ने टीआरएआई, सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस का फर्जी अधिकारी बनकर उन्हें फोन किया. ठगों ने उन्हें उनके आधार कार्ड से जुड़े एक सिम कार्ड से मनी लॉन्ड्रिंग और भारी वित्तीय धोखाधड़ी करने की बात कहते हुए डराया. फिर ठगों ने बुजुर्ग को कानूनी पचड़े से बचाने और बैंक खातों की जांच कराने के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर लिया. इसके बाद ठगों ने उन्हें डरा-धमका कर उनसे अलग-अलग किस्तों में कुल 80,09,500 रुपये अपने बताए हुए खातों में ट्रांसफर करवा लिए.

तकनीकी जांच से कड़ियां जोड़कर आरोपी काबू: शिकायत पर साइबर क्राइम थाना में 19 जनवरी 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 319(2) के तहत मामला दर्ज किया गया. फिर थाना प्रभारी युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में जांच अधिकारी एएसआई रविंदर ने टीम की मदद से तकनीकी विश्लेषण और बैंक खातों की कड़ियों को जोड़ते हुए जांच को आगे बढ़ाया. जांच के दौरान पुलिस को हैदराबाद स्थित जीएसआर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर के एक संदिग्ध खाते का पता चला. इसमें ठगी की पहली बड़ी किस्त (62 लाख रुपये) ट्रांसफर हुई थी.

फर्जी दस्तावेजों पर बनाई कंपनी: पुलिस टीम ने हैदराबाद में छापामारी कर बीते 2 मई को आरोपी मुरली कृष्ण को गिरफ्तार किया. आरोपी ने पूछताछ में कबूला कि उसने फर्जी रेंट एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड तैयार कर ये कंपनी बनाई थी, ताकि अवैध लेनदेन को वैध दिखाया जा सके. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी दस्तावेज और रेंट एग्रीमेंट भी बरामद किए हैं. जबकि बीते तीन मई को आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

पुलिस वीडियो कॉल से डिजिटल अरेस्ट नहीं करती: डीसीपी क्राइम एवं अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले में दूसरे आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी कंपनियां बनाकर 80 लाख के फ्रॉड को अंजाम देने में मदद की. उन्होंने कहा कि आमजन को यह समझना होगा कि कोई भी सरकारी एजेंसी या पुलिस कभी भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और न ही पैसों की मांग करती है. यदि ऐसा कोई संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत 1930 पर संपर्क करें. उन्होंने कहा कि पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

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