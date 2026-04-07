6 करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़ाया BCA ग्रेजुएट, ट्राईसिटी को बनाया टारगेट, 15 लाख की ड्रग मनी भी बरामद
हरियाणा की पंचकूला पुलिस ने 6 करोड़ रुपए की हेरोइन और 15 लाख की ड्रग मनी के साथ बीसीए ग्रेजुएट तस्कर को गिरफ्तार किया है.
Published : April 7, 2026 at 9:35 PM IST
पंचकूला : हरियाणा सरकार के ‘ड्रग फ्री हरियाणा’ विजन के तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पंचकूला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने मामले में प्रेस वार्ता कर बताया कि क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 की टीम ने इंस्पेक्टर दलीप सिंह के नेतृत्व में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने 5 अप्रैल को सेक्टर-20, कुंडी गांव के पास से 23 वर्षीय लवजोत सिंह, निवासी जलालाबाद (फाजिल्का, पंजाब) को गिरफ्तार किया है.
चंडीगढ़ से ट्राईसिटी को बनाया टारगेट: आरोपी वर्तमान में चंडीगढ़ में किराए के मकान में रहकर ट्राइसिटी में नशे का जाल फैला रहा था. पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से तीन किलो 89 ग्राम हेरोइन और 15 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत 6 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.
पाकिस्तान बॉर्डर से लाया नशे की खेप: पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी लवजोत सिंह बीसीए ग्रेजुएट है और वो नशे की खेप पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर आया था. उसका इरादा महज एक सप्ताह के भीतर पूरी ट्राइसिटी (पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली) में इस नशीले पदार्थ को खपाने का था. आरोपी के खिलाफ सेक्टर-20 थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से आगामी पूछताछ के लिए उसकी चार दिन की रिमांड मिली है. पूछताछ में लवजोत ने कबूल किया कि उसने चंडीगढ़ को अपना ठिकाना बनाया हुआ था.
पहले गिरफ्तार आरोपियों से पहचान उजागर: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां 3 अप्रैल को हुई एक अन्य गिरफ्तारी से जुड़ी हैं. क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 ने गुप्त सूचना के आधार पर रायपुररानी के टाबर गांव से साहिल (डेराबस्सी) को 310 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था. साहिल ने खुलासा किया कि वो ये माल अपने बुआ के लड़के सतनाम सिंह से लाता था. पुलिस ने जाल बिछाकर बीती पांच अप्रैल को सतनाम सिंह को दबोचा, जिसने पूछताछ में बताया कि उसका मुख्य सप्लायर लवजोत सिंह है. डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि हरियाणा में इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन की ये दूसरी बड़ी बरामदगी है और पंचकूला जिला पुलिस के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है.
एडीजीपी का कड़ा संदेश: इस कामयाबी पर पुलिस कमिश्नर ने नशा तस्करों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पंचकूला पुलिस 'ड्रग फ्री हरियाणा' के संकल्प को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. छह करोड़ की हेरोइन की ये बरामदगी केवल एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सीमा पार से चल रहे एक बड़े सप्लाई चेन पर हमारा कड़ा प्रहार है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर इसमें शामिल हर छोटे-बड़े तस्कर को सलाखों के पीछे भेजेंगे. एडीजीपी ने कहा कि लोगों का सहयोग और पुलिस टीम की सक्रियता ही नशे के इस जहर को समाज से खत्म करेगी.
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