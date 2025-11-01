ETV Bharat / state

पंचकूला पुलिस का बड़ा एक्शन: 10 महीने में 211 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की नशे की संपत्ति पर चला बुलडोजर

पंचकूला: हरियाणा सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. इस कड़ी में पंचकूला पुलिस ने साल 2025 की शुरूआती दस महीने में बड़ी सफलता हासिल की है.पुलिस ने जिले की सभी यूनिट्स ने नशा तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है.

107 मामलों कर 211 तस्कर गिरफ्तार: पुलिस के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 के पहले दस महीने में पुलिस द्वारा 107 मामले दर्ज कर कुल 211 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई मुख्य सप्लायर भी शामिल हैं. पुलिस ने इस दौरान 11 किलो 967 ग्राम अफीम, 15 किलो 727 ग्राम चरस, 239 किलो चूरा पोस्त, 65 किलो से अधिक गांजा, 1 किलो 488 ग्राम हेरोइन और करीब 18 हजार प्रतिबंधित गोलियां बरामद की हैं.

एक नजर साल 2024 के रिकॉर्ड पर:साल 2024 में इसी अवधि के दौरान पुलिस ने कुल 99 केस दर्ज कर 156 तस्कर गिरफ्तार किए थे. उस दौरान बरामदगी में 4 किलो 125 ग्राम अफीम, 4 किलो 61 ग्राम चरस, 33 किलो चूरा पोस्त और 758 ग्राम हेरोइन शामिल थी.

करोड़ों का नशीला पदार्थ नष्ट:पंचकूला पुलिस ने साल 2025 में बागवाला क्षेत्र की हाईजीन फैक्ट्री में करोड़ों रुपये की कीमत का नशीला पदार्थ भी नष्ट किया. यह सभी 92 मामलों में बरामद सामान, जिसमें 62 किलो गांजा, 88 किलो चूरा पोस्त, 9 किलो अफीम के पौधे, 2.4 किलो अफीम, 1.6 किलो चरस, 417 ग्राम हेरोइन, 0.69 ग्राम कोकीन और 4240 नशीली गोलियां शामिल थी. यह कार्रवाई जिला के नशा तस्करों के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार थी.

नशे की कमाई की संपत्ति पर चला बुलडोजर: इस साल पंचकूला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चार नशा तस्करों मोहन निवासी खड़क मंगोली पंचकूला, कृष्ण निवासी पिंजौर, रामकुमार निवासी पिंजौर और एक महिला तस्कर गीता निवासी कालका, पंचकूला की नशे की कमाई से अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया गया. इससे नशा तस्करों को कड़ा संदेश दिया गया. पुलिस अन्य नशा तस्करों की नशे की कमाई से अर्जित संपत्तियों का भी पता लगा रही है. बताया गया है कि अन्य तस्कर भी रडार पर हैं. आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी.