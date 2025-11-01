ETV Bharat / state

पंचकूला पुलिस का बड़ा एक्शन: 10 महीने में 211 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की नशे की संपत्ति पर चला बुलडोजर

पंचकूला पुलिस ने 10 माह में 211 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही तस्करों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की है.

Panchkula Police Anti Drug Operations
पंचकूला पुलिस का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2025 at 12:06 PM IST

4 Min Read
पंचकूला: हरियाणा सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. इस कड़ी में पंचकूला पुलिस ने साल 2025 की शुरूआती दस महीने में बड़ी सफलता हासिल की है.पुलिस ने जिले की सभी यूनिट्स ने नशा तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है.

107 मामलों कर 211 तस्कर गिरफ्तार: पुलिस के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 के पहले दस महीने में पुलिस द्वारा 107 मामले दर्ज कर कुल 211 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई मुख्य सप्लायर भी शामिल हैं. पुलिस ने इस दौरान 11 किलो 967 ग्राम अफीम, 15 किलो 727 ग्राम चरस, 239 किलो चूरा पोस्त, 65 किलो से अधिक गांजा, 1 किलो 488 ग्राम हेरोइन और करीब 18 हजार प्रतिबंधित गोलियां बरामद की हैं.

एक नजर साल 2024 के रिकॉर्ड पर:साल 2024 में इसी अवधि के दौरान पुलिस ने कुल 99 केस दर्ज कर 156 तस्कर गिरफ्तार किए थे. उस दौरान बरामदगी में 4 किलो 125 ग्राम अफीम, 4 किलो 61 ग्राम चरस, 33 किलो चूरा पोस्त और 758 ग्राम हेरोइन शामिल थी.

करोड़ों का नशीला पदार्थ नष्ट:पंचकूला पुलिस ने साल 2025 में बागवाला क्षेत्र की हाईजीन फैक्ट्री में करोड़ों रुपये की कीमत का नशीला पदार्थ भी नष्ट किया. यह सभी 92 मामलों में बरामद सामान, जिसमें 62 किलो गांजा, 88 किलो चूरा पोस्त, 9 किलो अफीम के पौधे, 2.4 किलो अफीम, 1.6 किलो चरस, 417 ग्राम हेरोइन, 0.69 ग्राम कोकीन और 4240 नशीली गोलियां शामिल थी. यह कार्रवाई जिला के नशा तस्करों के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार थी.

नशे की कमाई की संपत्ति पर चला बुलडोजर: इस साल पंचकूला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चार नशा तस्करों मोहन निवासी खड़क मंगोली पंचकूला, कृष्ण निवासी पिंजौर, रामकुमार निवासी पिंजौर और एक महिला तस्कर गीता निवासी कालका, पंचकूला की नशे की कमाई से अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया गया. इससे नशा तस्करों को कड़ा संदेश दिया गया. पुलिस अन्य नशा तस्करों की नशे की कमाई से अर्जित संपत्तियों का भी पता लगा रही है. बताया गया है कि अन्य तस्कर भी रडार पर हैं. आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी.

थाना स्तर पर एंटी नारकोटिक्स यूनिट्स:पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब जिले के हर थाने में एंटी नारकोटिक्स यूनिट बनाई गई हैं, जिसमें 10 थानों के 30 पुलिसकर्मी लगातार शहरी और ग्रामीण इलाकों में जाकर जानकारी जुटा रहे हैं. ये टीमें न सिर्फ तस्करों पर कार्रवाई कर रही हैं, बल्कि युवाओं को खेल, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं.

नशा और हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान अभियान:पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इसी कड़ी में “नशा और हिंसा मुक्त मेरा गांव, मेरी शान” अभियान के तहत तीन विशेष पुलिस टीमें समर्पित भाव से गांवों, मोहल्लों और गली-कूचों तक पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद कर रही हैं. इन टीमों ने कई ऐसे युवाओं को जीवन की नई राह दिखाई है, जो कभी नशे की गिरफ्त में थे. पुलिस की लड़ाई नशा पीड़ितों से नहीं, बल्कि नशा तस्करों से है. पीड़ित हमारे अपने हैं और हम उन्हें इलाज और सहयोग के जरिए समाज में वापस ला रहे हैं. उन्हे यह डर रखने की जरुरत नहीं है कि पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई करेगी.

राष्ट्रीय एकता दिवस पर 20 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में पहुंची पुलिस: पुलिस ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भी 20 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर छात्रों को नशा विरोधी संदेश दिया है, उनको बेहतर विकल्प बताए और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

एक कॉल पर पहुंचेगी पुलिस: पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को भी नशा बेचने या नशा सेवन से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो तुरंत ड्रग इंफो हेल्पलाइन नंबर 7087081100, 7087081048 या मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर सूचना दें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखे जाने का भरोसा दिया गया.

