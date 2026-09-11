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पंचकूला पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अपराध के दोषी को सुनाई 20 साल की कठोर सजा

पंचकूला पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अपराध के दोषी रिश्तेदार ऑटो चालक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई.

Panchkula POCSO Court
पंचकूला पॉक्सो कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 11:20 AM IST

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पंचकूला: पंचकूला महिला थाना में नवंबर 2025 में दर्ज 14 साल की एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने 53 वर्षीय दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है. वहीं, जुर्माना की अदायगी नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा. मामले में पंचकूला पुलिस की त्वरित जांच और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते दस महीने से भी कम समय में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

दोषी पीड़िता का रिश्तेदार: डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि, "नवंबर 2025 में पीड़िता की मां ने महिला थाना में शिकायत दी थी. शिकायत के अनुसार आरोपी पीड़िता का करीबी रिश्तेदार था, जो ऑटो चलाता था. वर्ष 2023 में आरोपी बच्ची को रोजाना उसके घर से स्कूल के निर्धारित समय से करीब एक घंटा पहले ऑटो में लेकर जाता था और उसी दौरान उसके साथ गलत काम करता था. शिकायत मिलने पर महिला थाना पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार किया था."

गुड टच-बैड टच की सीख से मिली हिम्मत: इस मामले में गौर करने वाली बात यह रही कि स्कूल में गुड टच-बैड टच को लेकर दी गई जागरूक सीख से बच्ची को उसके साथ हो रही गलत हरकत को समझने और उसके बारे में बोलने की हिम्मत मिली. इसके बाद बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके आधार पर पुलिस तक शिकायत पहुंची और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. इस बारे में डीसीपी अदिति सिंह ने कहा कि, "बच्चों की सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. मेरी माता-पिता और शिक्षकों से अपील है कि वे बच्चों की बात ध्यान से सुनें, उन्हें अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में समझाएं. यदि बच्चा किसी परेशानी की बात बताए तो उसकी बात को गंभीरता से लें. बच्चों को अपनी बात खुलकर कहने का सुरक्षित माहौल देना बेहद जरूरी है."

बाल अपराध के खिलाफ पुलिस सख्त: वहीं, इस मामले में पुलिस कमिश्नर पंचकूला आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि, "पंचकूला पुलिस की प्रभावी पैरवी और त्वरित जांच ने यह सुनिश्चित किया कि पीड़िता को न्याय मिलने में अनावश्यक देरी न हो. बच्चों के खिलाफ अपराधों में पुलिस का रवैया सख्त है और ऐसे मामलों में दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है."

आंख बंद करके भरोसा न करें: पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा कि, "किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, चाहे वह परिचित हो या रिश्तेदार. बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सतर्कता और बच्चों से लगातार संवाद जरूरी है. यदि कहीं भी कोई बच्चा या महिला हिंसा, शोषण या किसी गलत व्यवहार का शिकार दिखाई दे, तो चुप न रहकर तुरंत पुलिस को सूचना दें."

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