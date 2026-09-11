ETV Bharat / state

पंचकूला पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अपराध के दोषी को सुनाई 20 साल की कठोर सजा

पंचकूला: पंचकूला महिला थाना में नवंबर 2025 में दर्ज 14 साल की एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने 53 वर्षीय दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है. वहीं, जुर्माना की अदायगी नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा. मामले में पंचकूला पुलिस की त्वरित जांच और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते दस महीने से भी कम समय में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

दोषी पीड़िता का रिश्तेदार: डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि, "नवंबर 2025 में पीड़िता की मां ने महिला थाना में शिकायत दी थी. शिकायत के अनुसार आरोपी पीड़िता का करीबी रिश्तेदार था, जो ऑटो चलाता था. वर्ष 2023 में आरोपी बच्ची को रोजाना उसके घर से स्कूल के निर्धारित समय से करीब एक घंटा पहले ऑटो में लेकर जाता था और उसी दौरान उसके साथ गलत काम करता था. शिकायत मिलने पर महिला थाना पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार किया था."

गुड टच-बैड टच की सीख से मिली हिम्मत: इस मामले में गौर करने वाली बात यह रही कि स्कूल में गुड टच-बैड टच को लेकर दी गई जागरूक सीख से बच्ची को उसके साथ हो रही गलत हरकत को समझने और उसके बारे में बोलने की हिम्मत मिली. इसके बाद बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके आधार पर पुलिस तक शिकायत पहुंची और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. इस बारे में डीसीपी अदिति सिंह ने कहा कि, "बच्चों की सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. मेरी माता-पिता और शिक्षकों से अपील है कि वे बच्चों की बात ध्यान से सुनें, उन्हें अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में समझाएं. यदि बच्चा किसी परेशानी की बात बताए तो उसकी बात को गंभीरता से लें. बच्चों को अपनी बात खुलकर कहने का सुरक्षित माहौल देना बेहद जरूरी है."