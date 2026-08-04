ETV Bharat / state

पंचकूला के पार्कों में लगेगा म्यूजिकल फाउंटेन, राम-कृष्ण लीला और महाभारत के दृश्य भी देखेंगे लोग

पंचकूला के प्रमुख पार्कों में म्यूजिकल फाउंटेन, धार्मिक चलचित्र और सौंदर्यीकरण पर सात करोड़ रुपये खर्च कर नई सुविधाएं विकसित होंगी.

Panchkula Parks Development
पंचकूला के पार्कों में लगेगा म्यूजिकल फाउंटेन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 4, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: पंचकूला नगर निगम चुनाव के बाद पहले वर्ष में ही शहर के लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं देने की दिशा में तेजी से जुटा है. शहर की साफ-सफाई से लेकर लोगों की लंबे समय से लंबित शिकायतों का निवारण करने के लिए निगम कार्यालय से रोजाना अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं. वहीं, मेयर श्याम लाल बंसल भी कई प्रमुख योजनाओं को वास्तविक रूप देने के लिए उनसे संबंधित प्रस्तावों को लेकर राज्य सरकार से मंजूरी हासिल करने के प्रयास में जुटे हैं. इनमें एक प्रस्ताव ऐसा भी है, जिससे पंचकूला शहर के लगभग सभी बड़े पार्क एक नए रूप में नजर आएंगे.

मुख्य पार्कों में लगेगा म्यूजिकल फाउंटेन: मेयर श्याम लाल बंसल ने बताया कि, "शहर के सभी मुख्य बड़े पार्कों में अब म्यूजिकल फाउंटेन की सुविधा दी जाएगी, ताकि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आनंदित होकर खेल-कूद और सैर-सपाटा कर सकें. पंचकूला शहर के सेंट्रल प्वाइंट, सेक्टर 5 स्थित वाटिका और अन्य तीन बड़े पार्कों में इस सुविधा की शुरूआत की जाएगी. इसके लिए तीनों पार्कों में जगह चिह्नित कर ली गई है. सभी पार्कों के रख-रखाव और मेंटेनेंस के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ली गई है."

पंचकूला के मुख्य पार्कों में लगेगा म्यूजिकल फाउंटेन (ETV Bharat)

राम-कृष्ण लीला के चलचित्र देख सकेंगे लोग: पंचकूला मेयर श्याम लाल बंसल ने कहा कि, "सात पार्कों में म्यूजिकल फाउंटेन की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है. फिलहाल तीन पार्कों में यह सुविधा देने पर सहमति बन चुकी है, जहां जल्द ही म्यूजिकल फाउंटेन शुरू कर दिए जाएंगे. गुरुग्राम के पार्कों की तरह इन म्यूजिकल फाउंटेन में राम व कृष्ण लीला और महाभारत के चलचित्र, दृश्यों को भी दिखाया जाएगा, जो मानव जीवन के धर्म-कर्म सिद्धांतों पर आधारित होंगे. अब से पहले पंचकूला के पार्कों में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, पहली बार ऐसा होने जा रहा है."

सौंदर्यीकरण पर खर्च होंगे सात करोड़: मेयर श्याम लाल बंसल ने बताया कि, "पार्कों की ब्यूटीफिकेशन का काम जोरों पर चल रहा है. फुटपाथ नए डिजाइन से बनाए गए हैं और कुछ नए वॉशरूम बनाए जा रहे हैं. पहले से मौजूद वॉशरूम की साफ सफाई का काम किया गया है. इसके अलावा पार्कों के रख-रखाव, समय पर ग्रास कटिंग एवं छंटाई का काम कर लिया गया है. सभी मुख्य पार्कों से शहर की रौनक में चार चांद लगेंगे."

अन्य पार्कों में स्थान चिन्हित नहीं: श्याम लाल बंसल ने आगे कहा कि, "पहले चरण में मुख्य रूप से तीन पार्कों में यह सुविधा देने की शुरूआत की जा रही है. हालांकि, करीब सात पार्कों में म्यूजिकल फाउंटेन और धार्मिक चलचित्र की सुविधा प्रदान किए जाने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. लेकिन शेष पार्कों में फिलहाल तक म्यूजिकल फाउंटेन के लिए स्थान चिन्हित नहीं की जा सके हैं. जैसे-जैसे इस सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध और स्थान चिन्हित कर लिए जाएंगे, उसके बाद अंतिम चरण का काम तेजी से निपटा लिया जाएगा."

ये भी पढ़ें:पंचकूला में नौकरानी ने की मालकिन की हत्या, चोरी के गहनों पर सवाल उठते ही रची खौफनाक साजिश, छत पर छिपाया शव, ऐसे खुला राज

TAGGED:

MUSICAL FOUNTAIN PANCHKULA
PANCHKULA PARK BEAUTIFICATION
PANCHKULA SMART CITY
MUSICAL FOUNTAIN PROJECT
PANCHKULA PARKS DEVELOPMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.