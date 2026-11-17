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दिवाली की छुट्टी के बहाने 10 लाख के गहने लेकर फरार हुई नौकरानी, पंचकूला पुलिस ने ऐसे दबोचा

चकूला सेक्टर-28 में नौकरानी ने 10 लाख रुपये के गहने चुराए ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंचकूला में एक घरेलू सहायिका ने घर में रखे लाखों रुपये के गहनों पर हाथ साफ कर डाला. वारदात को सुलझाने में पुलिस को उस समय अहम सुराग मिला, जब शिकायतकर्ता मकान मालकिन ने बताया कि उन्होंने घरेलू कामकाज और देखभाल के लिए दो महिला सहायकों को घर पर रखा था. इसके बाद पुलिस जांच ने तेजी पकड़ी और फिर आरोपी महिला चोर को गिरफ्तार कर उससे चोरी किए गए गहनों की बरामदगी की गई.

दरअसल, पंचकूला पुलिस को सेक्टर-28 स्थित एक मकान से गहने चोरी की शिकायत मिली. इस पर क्राइम ब्रांच-1 की टीम ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से गहने बरामद किए.