दिवाली की छुट्टी के बहाने 10 लाख के गहने लेकर फरार हुई नौकरानी, पंचकूला पुलिस ने ऐसे दबोचा
Panchkula Housemaid Arrested Jewellery Theft Case: पंचकूला सेक्टर-28 में नौकरानी ने 10 लाख रुपये के गहने चुराए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
Published : November 17, 2026 at 11:11 AM IST
पंचकूला: पंचकूला में एक घरेलू सहायिका ने घर में रखे लाखों रुपये के गहनों पर हाथ साफ कर डाला. वारदात को सुलझाने में पुलिस को उस समय अहम सुराग मिला, जब शिकायतकर्ता मकान मालकिन ने बताया कि उन्होंने घरेलू कामकाज और देखभाल के लिए दो महिला सहायकों को घर पर रखा था. इसके बाद पुलिस जांच ने तेजी पकड़ी और फिर आरोपी महिला चोर को गिरफ्तार कर उससे चोरी किए गए गहनों की बरामदगी की गई.
दरअसल, पंचकूला पुलिस को सेक्टर-28 स्थित एक मकान से गहने चोरी की शिकायत मिली. इस पर क्राइम ब्रांच-1 की टीम ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से गहने बरामद किए.
दिवाली के बहाने घर से बैग लेकर निकली: एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा ने बताया कि, "महिला ने 10 नवंबर को पुलिस चौकी सेक्टर-25 में शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने घर में कामकाज और देखभाल के लिए बतौर सहायिका रखी दो महिलाओं पर शक जताया था. क्योंकि बीती 30 अक्टूबर को एक सहायिका अपनी बुआ की बीमारी का हवाला देकर घर चली गई थी. इसके बाद कविता नामक महिला ने भी दिवाली का त्योहार अपने घर पर मनाने के लिए छुट्टी मांगी और 6 नवंबर की शाम को एक बैग लेकर घर से चली गई. लेकिन अगले दिन 7 नवंबर को शिकायतकर्ता की मां ने अलमारी में रखे गहने गायब होने की बात बताई और चोरी की शिकायत पुलिस को मिली."
चोरी के गहने बरामद: डीसीपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि, "पंचकूला थाना चण्डीमंदिर में चोरी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई. पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी कविता को काबू कर लिया. आरोपी महिला मूल रुप से उत्तर प्रदेश के रामपूर की रहने वाली है, जो वर्तमान में सेक्टर-28 में रहती थी. पुलिस ने आरोपी महिला से पूछताछ के दौरान चोरी किए गहने बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत लगभग दस लाख रुपये बताई गई है. इसके बाद आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया."
पुलिस कमिश्नर की अपील: वहीं, पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि, "पुलिस लोगों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है. मेरी लोगों से अपील है कि लोग अपने घरों में घरेलू सहायकों, सहायिकाओं को काम पर रखने से पहले उनका पुलिस सत्यापन जरूर करवाएं और उनकी पहचान व स्थायी पते की पूरी जानकारी रखें. थोड़ी सतर्कता भी बड़ी आपराधिक घटनाओं से बचाव में सहायक हो सकती है."
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