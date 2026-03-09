ETV Bharat / state

पंचकूला सेक्टर-5 में कियोस्क के लिए करोड़ों रुपये की लगेगी बोली, 18-20 मार्च को होगी ऑक्शन

एक कियोस्क का रिजर्व प्राइस करोड़ों में: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने इस बार कियोस्क के तय किए आरक्षित कीमतों (रिजर्व प्राइज) में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की है. नतीजतन, इस मार्केट में आम आदमी के लिए कियोस्क खरीदना किसी सपने के जैसा पूरा होना है. क्योंकि एचएसवीपी द्वारा सामान्य कियोस्क का रिजर्व प्राइज 3.18 करोड़ रुपये और कॉर्नर कियोस्क का रिजर्व प्राइज 3.67 करोड़ रुपये तय किया गया है. इन कियोस्क का रिजर्व प्राइस इतना अधिक होने के चलते कुछ लोग संयुक्त साझेदारी (पार्टनरशिप) में भी इनकी खरीदारी करने पर विचार कर रहे हैं.

कॉर्नर और सामान्य कियोस्क की ऑक्शन: एचएसवीपी द्वारा आगामी 18 मार्च को कॉर्नर के कियोस्क और 20 मार्च को सामान्य कियोस्क की नीलामी की जाएगी. हालांकि, इस बार खरीदारी के लिए केवल तीन कियोस्क ही उपलब्ध कराए गए हैं. इस नाइट फूड स्ट्रीट में दो कॉर्नर के कियोस्क हैं, जबकि एक सामान्य कियोस्क के लिए ऑक्शन कराई जाएगी. एचएसवीपी द्वारा ऑक्शन के लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. वहीं, मार्केट में पहले कियोस्क खरीद चुके व्यापारियों/दुकानदार भी एकसाथ मिलकर कियोस्क की खरीद की तैयारी में हैं.

पंचकूला: पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित हैप्पीनेस नाइट फूड स्ट्रीट के कियोस्क (बूथ) की कीमतें करोड़ों रूपये की रफ्तार से तेजी से बढ़ती जा रही है. इस मार्केट के अधिकांश कियोस्क बेचे भी जा चुके हैं, लेकिन पंचकूला की इस मार्केट में कियोस्क बेचकर करोड़ों रूपये अर्जित करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) एक बार फिर इच्छुक लोगों से बोली लगवाने की तैयारी में है. दरअसल, 18 और 20 मार्च को यहां के कियोस्क के लिए ऑक्शन कराई जाएगी.

मार्केट को पास में डिस्को हब होने का फायदा: इस नाइट फूड स्ट्रीट की मौजूदा स्थिति और करोड़ों रूपये के रिजर्व प्राइज के संबंध में ईटीवी भारत ने कुछ कियोस्क के मालिकों व किरायेदारों संदीप शर्मा, राजू और करण अनमोल सिंह से बातचीत की. उन्होंने बताया कि मार्केट के सभी कियोस्क की सेल काफी अच्छी है. इनसे बातचीत में पता लगा कि इस नाइट फूड मार्केट को सबसे अधिक फायदा पास ही में डिस्को हब होने का मिलता है, क्योंकि पंचकूला के इस सेक्टर-5 में ही सबसे अधिक नामचीन डिस्कोथेक हैं, जहां युवा भारी संख्या में रात भर थिरकते हैं, नतीजतन इस मार्केट में भी सुबह तक खान-पान का दौर जारी रहता है.

पंचकूला सेक्टर-5 में कियोस्क की लगेगी बोली (ETV Bharat)

40 में से 35 कियोस्क बिके: इससे पूर्व मई 2025 की ऑक्शन में कियोस्क का रिजर्व प्राइज 2.51 करोड़ रुपए था. लेकिन कॉर्नर कियोस्क 4.16 करोड़ और सामान्य कियोस्क चार करोड़ रुपये में बिके थे. यही कारण है कि अधिकारियों को इस बार भी प्रति कियोस्क बोली छह करोड़ रुपये के आसपास तक पहुंचने की उम्मीद है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस हैप्पीनेस फूड स्ट्रीट में कुल 40 कियोस्क हैं, जिनमें से 35 पहले ही बेचे जा चुके हैं. जबकि शेष पांच में से तीन के लिए आगामी 18 व 20 मार्च को ऑक्शन होनी है.

नाइट फूड स्ट्रीट कियोस्क की ऑक्शन (ETV Bharat)

रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की नीलामी:18 मार्च को परेफरेंशियल आवासीय प्रॉपर्टी की ऑक्शन भी होगी. इसमें सेक्टर-4 और सेक्टर-28 के 14, 10 व 6 मरले के प्लॉट शामिल हैं. जबकि सामान्य आवासीय प्रॉपर्टी की नीलामी 20 मार्च को होगी. इसके अलावा परेफरेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी की ऑक्शन भी 18 मार्च को होगी. इसमें सेक्टर-23, 24 और 25 की 21 प्रॉपर्टी शामिल हैं. जबकि 20 मार्च को सामान्य व्यावसायिक संपत्ति की 42 प्रॉपर्टी (सेक्टर-6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 24, 25, 28) की नीलामी की जाएगी. इनमें बूथ, डबल स्टोरी शॉप और शॉप-कम-ऑफिस शामिल किए गए हैं.

इंस्टीट्यूशनल और मल्टी स्टोरी साइट्स की ऑक्शन भी:पंचकूला आईटी पार्क क्षेत्र की तीन इंस्टीट्यूशनल साइट्स की नीलामी 21 मार्च को होगी. सेक्टर-23 की लगभग 3.91 एकड़ (15823.77 वर्गमीटर) साइट नंबर-1 का रिजर्व प्राइज 2,87,20,14,400 रुपए है. वहीं 1.50 एकड़ (6070.5 वर्गमीटर) की साइट नंबर-2 व 3 का रिजर्व प्राइज 1,10,17,95,900 रुपये तय किया गया है. इन सभी साइट्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के लिए सेक्टर-20 में तीन मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स साइट्स की ऑक्शन भी 21 मार्च को होगी. जीएच-113 (2.095 एकड़/8479.5 वर्गमीटर) का रिजर्व प्राइज 123,53,94,700 रुपये, जीएच-115 (2.85 एकड़/11528.63 वर्गमीटर) का 167,96,08,500 रुपये और जीएच-116 (2.81 एकड़/11397.56 वर्गमीटर) का 166,05, 12,800 रुपये रखा गया है.

