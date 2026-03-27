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चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्धा का सैलाब, पंचकूला के तीनों मंदिरों में 2.54 करोड़ का चढ़ावा

पंचकूला के तीनों मंदिरों में 2.54 करोड़ का चढ़ावा ( ETV Bharat )

पंचकूला: जिला पंचकूला स्थित श्री माता मनसा देवी मंदिर समेत श्री काली माता मंदिर कालका और चंडी माता मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले में अष्टमी तक श्रद्धालुओं द्वारा कल 2 करोड़ 54 लाख 38 हजार 26 रूपये का चढ़ावा आया. इसके साथ ही मां के दरबार में अपार श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं ने सोने-चांदी के नग भी अर्पित किए. श्रद्धालुओं द्वारा अष्टमी तक चांदी के कुल 382 नग अर्पित किए गए, जबकि सोने के भी पांच नग चढ़ाए गए. बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु: चैत्र नवरात्र मेले में श्री माता मनसा देवी मंदिर समेत श्री काली माता मंदिर कालका और चंडी माता मंदिर में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे. हरियाणा-पंजाब-चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भी अपनी मनोकामनाओं के साथ मां के दरबार में पहुंचकर भेंट अर्पित कर मां रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया. रोजाना की तरह अष्टमी पर भी श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिरों में मां रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचे. चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्धा का सैलाब (ETV Bharat)