चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्धा का सैलाब, पंचकूला के तीनों मंदिरों में 2.54 करोड़ का चढ़ावा
चैत्र नवरात्र में पंचकूला के तीनों मंदिरों में श्रद्धालुओं ने 2.54 करोड़ रुपये, सोना-चांदी अर्पित किए.
Published : March 27, 2026 at 10:00 AM IST
पंचकूला: जिला पंचकूला स्थित श्री माता मनसा देवी मंदिर समेत श्री काली माता मंदिर कालका और चंडी माता मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले में अष्टमी तक श्रद्धालुओं द्वारा कल 2 करोड़ 54 लाख 38 हजार 26 रूपये का चढ़ावा आया. इसके साथ ही मां के दरबार में अपार श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं ने सोने-चांदी के नग भी अर्पित किए. श्रद्धालुओं द्वारा अष्टमी तक चांदी के कुल 382 नग अर्पित किए गए, जबकि सोने के भी पांच नग चढ़ाए गए.
बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु: चैत्र नवरात्र मेले में श्री माता मनसा देवी मंदिर समेत श्री काली माता मंदिर कालका और चंडी माता मंदिर में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे. हरियाणा-पंजाब-चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भी अपनी मनोकामनाओं के साथ मां के दरबार में पहुंचकर भेंट अर्पित कर मां रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया. रोजाना की तरह अष्टमी पर भी श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिरों में मां रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचे.
अष्टमी पर 43.72 लाख 233 रूपये चढ़ावा:अष्टमी पर श्री माता मनसा देवी मंदिर समेत तीनों मंदिरों में श्रद्धालुओं ने कुल 43 लाख 72 हजार 233 रुपये की राशि दान स्वरूप अर्पित की. माता मनसा देवी मंदिर में 105000 श्रद्धालुओं, काली माता मंदिर कालका में 14 हजार और चंडी माता मंदिर में 900 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए. जिला उपायुक्त एवं श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक सतपाल शर्मा ने बताया की श्रद्धालुओं द्वारा महज अष्टमी पर ही श्री माता मनसा देवी मंदिर में 39 लाख 18 हजार 132 रुपये, श्री काली माता मंदिर कालका में 2 लाख 88 हजार 545 रुपये और चंडी माता मंदिर में 1 लाख 65 हजार 556 रुपये दान स्वरूप अर्पित किए गए. इससे पहले भी सातों दिन मां के दरबार में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा देखने को मिली.
सोने के दो और चांदी की 61 नग:अष्टमी पर गुरुवार को श्रद्धालुओं ने श्री माता मनसा देवी मंदिर में सोने के 2 नग और चांदी के 61 नग अर्पित किए. इसी प्रकार श्री काली माता मंदिर कालका में भी चांदी के 11 नग दान स्वरूप अर्पित की गए.
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