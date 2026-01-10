पंचकूला निगम चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, 9 वार्डों ने पलटा गणित, नए मोहरों की तलाश बनी हर पार्टी के लिए सिरदर्द
नई वार्डबंदी से पंचकूला निगम चुनाव में समीकरण बदले हैं. ऐसे में पार्टियों के लिए नए उम्मीदवारों की तलाश सिरदर्द बनी हुई है.
Published : January 10, 2026 at 10:21 AM IST
पंचकूला: पंचकूला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद हाल ही में नई वार्डबंदी के काम को पूरा किया गया. लेकिन इस बार वार्डबंदी नौ बनाम ग्यारह की बिसात पर बिछी है या यूं कहा जाए कि इस प्रकार लचीली हो गई है कि जटिल समय में किसी भी रास्ते से निगम में काबिज होने के लिए एक्सेस (प्रवेश) पाया जा सकता है. ये नौ बनाम 11 का खेल क्या है और बाकी समीकरण ऐसे क्यों जान पड़े रहे हैं, आईए आपको विस्तार से बताते हैं...
नए चेहरों की तलाश: नगर निगम पंचकूला के चुनाव क्या रंग लेने जा रहे हैं, यह वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने से कुछ हद तक साफ हो गया है, क्योंकि इसके बाद से चुनावी मैदान में उतरने के इच्छुक दावेदार अपने-अपने वार्डों में सक्रिय हो गए हैं. इसके इतर सबसे बड़ा झटका कई उन चेहरों को लगा है, जो अब तक के निगम में पार्षद रह चुके हैं, क्योंकि नई वार्डबंदी से उनके दोबारा चुनाव लड़ने की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं. ऐसे में जहां मौजूदा दिग्गज पार्षद रेस से बाहर हो गए हैं, तो वहीं सियासी पार्टियों में उनके विकल्प की तलाश भी सिरदर्द बन गई हैं. पंचकूला नगर निगम के बीस वार्डों में से कुल नौ वार्ड महिला आरक्षित अनुसूचित जाति (एससी) या पिछड़ा वर्ग (बीसी) के खाते में गए हैं. वहीं, 11 वार्ड सामान्य श्रेणी में हैं, जहां से महिला और पुरूष दोनों चुनाव लड़ सकेंगे.
इन पार्षदों को झटका:पंचकूला नगर निगम में नई वार्डबंदी से भाजपा और कांग्रेस के तीन-तीन पूर्व पार्षदों को झटका लगा है. वार्ड नंबर-1 से भाजपा के निवर्तमान पार्षद नरेंद्र लुबाना का वार्ड महिला आरक्षित हो गया है. इसके चलते लुबाना अपने स्थान पर किसी अपने खास के चेहरे को लाने के लिए जोड़-तोड़ कर सकते हैं. इसके अलावा वार्ड नंबर-2 में भाजपा के निवर्तमान पार्षद सुरेश कुमार वर्मा का वार्ड महिला आरक्षित हो गया है. जबकि वार्ड नंबर-16 से भाजपा के ही निवर्तमान पार्षद राकेश कुमार का वार्ड भी अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है. यदि वार्ड नंबर-15 की बात करें तो कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद गौतम प्रसाद का वार्ड महिला आरक्षित होने से चिंतन की स्थिति बन गई है. तो वहीं, निवर्तमान पार्षद अक्षयदीप चौधरी का वार्ड नंबर-17 भी अनुसूचित जाति महिला आरक्षित और निवर्तमान पार्षद संदीप सिंह सोही का वार्ड नंबर-18 पिछड़ा वर्ग बी के लिए आरक्षित हो गए हैं.
पुराने चेहरों में दम तो परिवर्तन भी लचीला: इसके अलावा पंचकूला के महिला आरक्षित रहे वार्ड नंबर 3 व 4 अब सामान्य श्रेणी में शामिल हो गए हैं. यहां से भाजपा की महिला पार्षदों रितू गोयल और सोनिया सूद निर्वाचित रही हैं. वार्ड नंबर 5 को जस का तस रखा गया है. इसके अलावा सेक्टर-16, 17 और सेक्टर-18 को समाहित कर बनाए वार्ड नंबर 6 को भी सामान्य श्रेणी में रखा है. हालांकि, इससे पूर्व के वार्ड नंबर 6 से वार्ड नंबर 7 में बदले गए वार्ड को इस बार भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. वहीं, वार्ड नंबर 8 को अनुसूचित जाति से सामान्य श्रेणी में लाया गया है. जबकि वार्ड नंबर 9 (हरेंद्र मलिक, भाजपा), वार्ड नंबर 10 (राजेश कुमार, जजपा) और वार्ड नंबर 11 (गुरमेल कौर, कांग्रेस) के वार्ड जस के तस हैं. वार्ड नंबर 13 से सुनील सिंगला (भाजपा) और वार्ड नंबर 14 से सुशील गर्ग (पहले जजपा, अब भाजपा) के वार्डों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि ओमवती पूनिया (पहले निर्दलीय, वर्तमान में भाजपा महिला पार्षद का आरक्षित वार्ड नंबर 12 अब ओपन श्रेणी हो गया है.
अब नए चेहरों का इंतजार: भले ही निगम चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी होने के बाद से कई मौजूदा पार्षद और संभावित उम्मीदवार अपनी सियासी रणनीति में बदलाव लाने को चिंतन कर रहे हों, लेकिन यह भी तय माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव कई नए चेहरों को सामने लेकर आ सकता है. भले ही पार्टी से न हो लेकिन कई निर्दलीय चेहरे भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं. इन्हीं चेहरों में से कई को सियासी दल अपने रंग में रंगने की कोशिश भी करेंगे. ऐसे में साफ है कि इस बार निगम चुनाव नामांकन से पहले और बाद तक पहले से अधिक सरगरम दिख सकता है.
