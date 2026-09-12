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पंचकूला नगर निगम का बड़ा एक्शन, नियमों का उल्लंघन करने वाली 6 इमारतें सील

बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति नहीं: नगर निगम के संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त संपत्तियों पर सक्षम अधिकारी से अनिवार्य बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लिए बिना ही निर्माण कार्य किया गया था. इस प्रकार का निर्माण लागू बिल्डिंग नियमों एवं संबंधित नगर निगम कानूनों का उल्लंघन है. नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई. नगर निगम के आयुक्त विनय कुमार के निर्देशों पर चिन्हित संपत्तियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए लागू नियमों एवं कानून के प्रावधानों के तहत छह इमारतों को सील किया गया है.

पंचकूला: शहर में सुनियोजित एवं व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में पंचकूला नगर निगम ने अवैध निर्माण और निर्धारित बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. इसी अभियान के तहत नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाली छह इमारतों को सील किया है. इन संपत्तियों में सक्षम अधिकारी से बिल्डिंग प्लान/नक्शे की आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना निर्माण किए जाने की पुष्टि हुई थी.

कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें: नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने कहा कि "इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि नगर निगम क्षेत्र में विकास को सुनियोजित, सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित करना है." उन्होंने कहा कि "पंचकूला के व्यवस्थित विकास, नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है."

सख्त कार्रवाई जारी रहेगी: आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बिना मंजूरी किए जा रहे निर्माण की समय रहते पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम बिना आवश्यक मंजूरी के या स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और लागू नियमों का उल्लंघन करते हुए किए गए निर्माण के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रखेगा.

संपत्ति मालिकों से अपील: नगर निगम ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों, बिल्डरों और निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से बिल्डिंग प्लान/नक्शे की आवश्यक मंजूरी प्राप्त करें. यह भी सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य स्वीकृत प्लान और लागू बिल्डिंग नियमों के अनुरूप ही किया जाए. नगर निगम ने दोहराया कि उसकी प्रवर्तन कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य निवासियों के हितों की रक्षा करना, सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और पंचकूला के व्यवस्थित स्वरूप को बनाए रखना है.

नियमों एवं आवश्यक मंजूरी जरूरी: निगम ने निवासियों और संपत्ति मालिकों से अपील की है कि "वे अधिकारियों का सहयोग करें और भवन निर्माण और संपत्ति से जुड़े सभी निर्धारित नियमों एवं आवश्यक मंज़ूरी प्रक्रियाओं का पालन करें." निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर भर में नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बनाए रखने और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए उसकी कार्रवाई और जन-जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेंगे.