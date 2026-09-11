पंचकूला नगर निगम में करोड़ों का FDR घोटाला, फरार आरोपी एसीबी के हत्थे चढ़ा
पंचकूला नगर निगम के करोड़ों रुपये के FDR घोटाले में फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल जांच जारी है.
Published : September 11, 2026 at 9:37 AM IST
पंचकूला: नगर निगम पंचकूला में सामने आए करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी धन के गबन मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंजाब मोहाली निवासी समर मोहन रंगा के रूप में हुई है. जांच टीम ने आरोपी को पंचकूला की जिला अदालत से ही गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर उसका दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया.
यह है पूरा मामला: एसीबी टीम से मिली जानकारी के मुताबिक यह मामला नगर निगम पंचकूला द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक की पंचकूला स्थित सेक्टर-11 में रखी गई एफडीआर और बैंक खातों में सामने आई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है. जांच में बैंक रिकॉर्ड और नगर निगम के रिकॉर्ड के बीच राशि में भारी अंतर पाया गया. नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार और बैंक द्वारा उपलब्ध विवरण की जांच में कई गंभीर विसंगतियां सामने आई. बैंक रिकॉर्ड में कुछ एफडीआर की राशि जमा नहीं होने की जानकारी दी गई, जबकि नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड में इनका जिक्र मिला. इसके अलावा बैंक खातों में दिखाई गई शेष राशि भी रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं थी और कुछ ऐसे बैंक खाते भी सामने आए ल, जो नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड में ही दर्ज नहीं थे.
5.19 करोड़ रुपये का गबन: मामले की जांच के दौरान अब तक कुल 9 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है. इनके खिलाफ पंचकूला कोर्ट में 22 जून 2026 को चालान प्रस्तुत किया गया था. लेकिन गुरुवार को गिरफ्तार किया गया आरोपी समर मोहन रंगा इस मामले में फरार चल रहा था. जांच के अनुसार आरोपी द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर नगर निगम पंचकूला के बैंक खाते से अपनी पत्नी नेहा समर रंगा के संयुक्त बैंक खाते में करीब 5 करोड़ 19 लाख रुपये की सरकारी राशि अनधिकृत रूप से ट्रांसफर करवाने और सरकारी धन के गबन में भूमिका निभाने के आरोप हैं.
इन धाराओं में केस दर्ज: इस संबंध में कोटक महिंद्रा बैंक के अज्ञात अधिकारियों/कर्मचारियों, नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों और अन्य अज्ञात आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 26 मार्च 2026 को अभियोग संख्या 5 के तहत धारा 316(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 और धारा 13(1)(ए) सहपठित धारा 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) के तहत पंचकूला के सेक्टर-17 स्थित एसीबी में मामला दर्ज किया गया था.
तथ्य आधारित कार्रवाई जारी: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस कार्रवाई को सरकारी धन के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के मामलों में उसकी जीरो टॉलरेंस नीति और निष्पक्ष जांच के प्रति प्रतिबद्धता को बताया है. साथ ही मामले की जांच में आगामी कार्रवाई तथ्यों के आधार पर करने का दावा किया है.
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