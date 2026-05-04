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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकूला मेयर व पार्षद प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, भाजपा शासित निगम को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा

पंचकूला: पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को पंचकूला के लोगों से कांग्रेस के समर्थन में वोट देने की अपील की. उन्होंने कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज और सभी 20 पार्षद प्रत्याशियों से मुलाकात की और उन्हें साथ लेकर मीडिया से रू-ब-रू हुए. इस दौरान उन्होंने पंचकूला निगम चुनाव में कांग्रेस की प्रबल जीत की उम्मीद जताते हुए कहा कि तीनों निगमों के चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं.

11 वर्षों में पंचकूला में कोई विकास नहीं: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि "पिछले 11 वर्षों में पंचकूला में कोई विकास नहीं हुआ. सड़कें टूटी हैं और शहर की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास की दृष्टि पंचकूला में कोई एक भी बड़ा काम नहीं करवाया है. कहा कि पंचकूला प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से सटा शहर है लेकिन यहां विकास की उपेक्षा है."

पंचकूला निगम में 160 करोड़ का घोटाला: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकूला नगर निगम में हुए 160 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला भी उठाया. उन्होंने कहा कि "इस मामले में केवल छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि घोटाले को बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया है." उन्होंने कहा कि "बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार के पास ही पहले सड़कों के निर्माण का ठेका था." उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि "जिस व्यक्ति ने सड़कें ऐसी बनाई हैं, वह मेयर बनकर शहर का क्या विकास कर सकता है."

हरियाणा में अपराध चरम पर पहुंचा: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की कानून-व्यवस्था पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि "हरियाणा अब देश का सबसे असुरक्षित राज्य बन चुका है, जहां ऑर्गनाइज्ड क्राइम बढ़ने के साथ-साथ लगातार रंगदारी व फिरौती की घटनाएं हो रही हैं." उन्होंने कई व्यापारियों से फिरौती मांगे जाने का उदाहरण दिया. उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी भी चरम पर बताई. आगे कहा कि प्रदेश की ऐसी हालत पर ध्यान देने के बजाय हरियाणा में मुख्यमंत्री पंजाब के दौरे करने में व्यस्त हैं. कहा कि हरियाणा की ऐसी हालत देखकर बीजेपी को न तो पंजाब की जनता वोट करेगी और न ही पंचकूला की.

11 वर्षों में पांच लाख करोड़ का कर्ज: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर ध्यान आकृष्ट करवाते हुए कहा कि "1966 से 2014 तक प्रदेश पर 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था. लेकिन बीते 11 वर्षों में यह कर्ज बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये हो गया है." उन्होंने कहा कि "एचएसवीपी को गरीब और मध्यम वर्ग को प्लॉट देने के लिए बनाया गया था. लेकिन अब प्लॉटों की नीलामी में प्रॉपर्टी डीलर ही खरीददार बने हुए हैं."