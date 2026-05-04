पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकूला मेयर व पार्षद प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, भाजपा शासित निगम को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा
नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकूला नगर निगम में कांग्रेस से मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे.
Published : May 4, 2026 at 7:57 PM IST
पंचकूला: पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को पंचकूला के लोगों से कांग्रेस के समर्थन में वोट देने की अपील की. उन्होंने कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज और सभी 20 पार्षद प्रत्याशियों से मुलाकात की और उन्हें साथ लेकर मीडिया से रू-ब-रू हुए. इस दौरान उन्होंने पंचकूला निगम चुनाव में कांग्रेस की प्रबल जीत की उम्मीद जताते हुए कहा कि तीनों निगमों के चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं.
11 वर्षों में पंचकूला में कोई विकास नहीं: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि "पिछले 11 वर्षों में पंचकूला में कोई विकास नहीं हुआ. सड़कें टूटी हैं और शहर की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास की दृष्टि पंचकूला में कोई एक भी बड़ा काम नहीं करवाया है. कहा कि पंचकूला प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से सटा शहर है लेकिन यहां विकास की उपेक्षा है."
पंचकूला निगम में 160 करोड़ का घोटाला: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकूला नगर निगम में हुए 160 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला भी उठाया. उन्होंने कहा कि "इस मामले में केवल छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि घोटाले को बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया है." उन्होंने कहा कि "बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार के पास ही पहले सड़कों के निर्माण का ठेका था." उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि "जिस व्यक्ति ने सड़कें ऐसी बनाई हैं, वह मेयर बनकर शहर का क्या विकास कर सकता है."
हरियाणा में अपराध चरम पर पहुंचा: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की कानून-व्यवस्था पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि "हरियाणा अब देश का सबसे असुरक्षित राज्य बन चुका है, जहां ऑर्गनाइज्ड क्राइम बढ़ने के साथ-साथ लगातार रंगदारी व फिरौती की घटनाएं हो रही हैं." उन्होंने कई व्यापारियों से फिरौती मांगे जाने का उदाहरण दिया. उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी भी चरम पर बताई. आगे कहा कि प्रदेश की ऐसी हालत पर ध्यान देने के बजाय हरियाणा में मुख्यमंत्री पंजाब के दौरे करने में व्यस्त हैं. कहा कि हरियाणा की ऐसी हालत देखकर बीजेपी को न तो पंजाब की जनता वोट करेगी और न ही पंचकूला की.
11 वर्षों में पांच लाख करोड़ का कर्ज: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर ध्यान आकृष्ट करवाते हुए कहा कि "1966 से 2014 तक प्रदेश पर 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था. लेकिन बीते 11 वर्षों में यह कर्ज बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये हो गया है." उन्होंने कहा कि "एचएसवीपी को गरीब और मध्यम वर्ग को प्लॉट देने के लिए बनाया गया था. लेकिन अब प्लॉटों की नीलामी में प्रॉपर्टी डीलर ही खरीददार बने हुए हैं."
ट्रिपल इंजन की सरकार में करोड़ों के घोटाले: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ट्रिपल इंजन की सरकार वाले बयान पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि "पिछले 12 वर्षों से ट्रिपल इंजन की सरकार है लेकिन इसके तीनों इंजन फेल हो चुके हैं और निगमों में भ्रष्टाचार चरम पर है." उन्होंने कहा कि "फरीदाबाद में 200 करोड़ की सड़कें फाइलों में बन गई, पंचकूला में 160 करोड़ गायब हो गए और रोहतक में भूमि घोटाला हुआ. सफाई, ठेकेदारी और अन्य घोटालों की श्रृंखला है."
महिला आरक्षण पर गुमराह कर रही भाजपा: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला आरक्षण के संबंध में कहा कि "बीजेपी केवल बातें कर रही है और इसे परिसीमन के साथ जोड़कर लटका रही है. 2023 में बिल पास होने के बाद 2026 में नोटिफिकेशन किया गया, जो बीजेपी की नीयत को स्पष्ट दर्शाता है. वहीं, कांग्रेस ने निगम चुनाव के लिए आठ महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है लेकिन बीजेपी ने महिलाओं को टिकट ही नहीं दिए."
एंटी इनकंबेंसी का कांग्रेस को लाभ: आज जारी पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि "पश्चिम बंगाल में 15 साल पुरानी टीएमसी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी का फायदा बीजेपी को मिला. ऐसे ही हरियाणा में 11 साल पुरानी बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने पंचकूला निगम चुनाव के लिए कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को मजबूत उम्मीदवार बताते हुए कहा कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है. उन्होंने पंचकूला के लागों से भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की."
सांसद, विधायक और प्रत्याशी मौजूद: इस प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सांसद वरुण मुलाना, राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध, विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई, पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, दिव्यांशु, लहरी सिंह, संजीव भारद्वाज जिलाध्यक्ष, संजय चौहान, मनवीर गिल, रविंदर रावल, चाँदवीर हुड्डा, भूपेंद्र भूपी, राजेन्द्र कक्कर, सलीम, संदीप सोही, अनूप कुमार, रोशन लाल, राकेश सोंधी, पंचकूला मेयर उम्मीदवार सुधा भारद्वाज और सभी वार्ड प्रत्याशी मौजूद रहे.