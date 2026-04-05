कांग्रेस में फिर से खींचतान! डेढ़ साल पुरानी शिकायत पर कार्रवाई, पंचकूला नगर निगम चुनाव से पहले नेताओं को नोटिस
पंचकूला नगर निगम चुनाव से ठीक पहले डेढ़ साल पुरानी शिकायत पर पार्टी के नेताओं को अनुशासन समिति का नोटिस. जानें पूरा मामला.
Published : April 5, 2026 at 2:09 PM IST
पंचकूला: नगर निगम चुनाव से पहले जिला कांग्रेस की अंदरूनी कलह उजागर हो गई है. अचरज की बात ये है कि ये कलह कोई नई-नहीं, बल्कि पिछले नगर निगम चुनाव से जुड़ी है. पंचकूला से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन की शिकायत पर कांग्रेस की अनुशासन समिति ने नगर निगम चुनाव की पूर्व प्रत्याशी कांग्रेसी नेता उपिंद्र कौर आहलुवालिया व उनके पति समेत चार लोगों को नोटिस दिया है. सभी चारों नेताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. गौर करने वाली बात ये है कि ये कार्यवाही शिकायत के डेढ़ साल बाद अब निगम चुनाव से ठीक पहले की गई है.
वर्ष 2024 की है शिकायत: पंचकूला से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन ने पार्टी को वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ शिकायत दी थी. इसमें उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन समिति द्वारा तत्काल कोई कार्रवाई ना कर आगामी निगम चुनाव से ठीक पहले अब ये कार्रवाई की गई है. जिन-चार नेताओं को नोटिस जारी किया गया उनमें उपिंद्र कौर आहलूवालिया, उनके पति धनेंद्र वालिया समेत कांग्रेसी नेता रविंद्र रावल और उनके भाई नरेश रावल शामिल हैं.
'पार्टी का सच्चा सिपाही': नगर परिषद पंचकूला के अध्यक्ष रह चुके कांग्रेसी नेता रविंद्र रावल ने उन्हें अनुशासन समिति का नोटिस मिलने की पुष्टि को है. उन्होंने कहा है कि वह पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और किसी की शिकायत से पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा कम नहीं होगी. उन्होंने अनुशासन समिति को नोटिस का जवाब देने की बात कही है. जबकि कांग्रेस नेता उपेंद्र कौर वालिया के पति धनेंद्र वालिया ने मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है.
2020 के चुनाव में 2057 वोट से हार: पंचकूला मेयर चुनाव 2020 में कांग्रेस-भाजपा के बीच नजदीकी मुकाबला रहा था. इस चुनाव में कांग्रेस की महिला प्रत्याशी उपिंद्र कौर आहलूवालिया भाजपा के कुलभूषण गोयल से 2057 वोट से मेयर पद का चुनाव हार गई थी. जबकि पंचकूला में भाजपा के 9 पार्षद और कांग्रेस को सात सीटों पर जीत मिली. इनके अलावा दो सीटों पर जजपा और दो सीटों पर आजाद प्रत्याशी जीते थे.
सैलजा और हुड्डा, दोनों गुट की करीबी: कांग्रेस नेता उपिंद्र कौर आहलूवालिया का परिवार पहले कुमारी सैलजा गुट का पक्षधर था, लेकिन बाद में उनकी हुड्डा परिवार से नजदीकियां भी रही. वर्ष 2020 के निगम चुनाव के बाद से उपिंद्र कौर आहलूवालिया की राजनीति में सक्रियता काफी कम होती गई. पार्टी के कई राजनीतिक कार्यक्रमों से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी.
कोर्ट में दो याचिकाएं दायर: कांग्रेस नेता रविंद्र रावल ने पंचकूला नगर निगम चुनाव को लेकर कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हुई हैं. उन्होंने ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन जोड़ने व पंचकूला नगर निगम की वार्डबंदी पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की हैं. इन याचिकाओं पर कोर्ट कल, 6 अप्रैल को सुनवाई करेगा. माना जाता है कि कांग्रेस नेता रविंद्र रावल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों में आते हैं. लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुड्डा की रावल के घर लंच की व्यवस्था भी की गई थी.
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