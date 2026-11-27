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पंचकूला नगर निगम ने 48.27 करोड़ रूपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी, सड़कों, सीवरेज और सफाई व्यवस्था में होगा सुधार

पंचकूला: पंचकूला नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध समिति ने कई विकास कार्यों, नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आवश्यक नगरपालिका सेवा प्रस्तावों को मंजूरी दी. इन कार्यों पर कुल अनुमानित खर्च 48.27 करोड़ रुपये है.

सीवरेज के बुनियादी ढांचे के लिए समिति ने हाउसिंग बोर्ड और सनातन धर्म मंदिर ब्लॉक, सेक्टर 10 (वार्ड 4), ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, सेक्टर 15 और गांव रैली, सेक्टर 12-A (वार्ड 11) में सीवर लाइनों को बदलने की मंजूरी दी. इसका मकसद सीवरेज बुनियादी ढांचे में सुधार कर मौजूदा सीवर नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है.

स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के तहत समिति ने सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव को मंजूरी दी. नगरपालिका की स्वच्छता और सीवर रख-रखाव सेवाओं को मजबूत करने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली, बैकहो लोडर और मानव संसाधन (मैनपावर) को किराए पर लेने, साथ ही स्लज टैंक वाली चार ट्रेलर-माउंटेड सक्शन मशीनें और दो ट्रक-माउंटेड सक्शन-कम-जेटिंग मशीनें खरीदने को भी मंजूरी दी गई.

सड़कों और पार्किंग में सुधार:

मंजूर किए गए कार्यों का एक बड़ा हिस्सा पूरे शहर में सड़कों और पार्किंग बुनियादी ढांचे से संबंधित है. समिति ने आंतरिक सड़कों को मजबूत करने और उनकी फिर से सतह बनाने (री-सर्फेसिंग), बाजार पार्किंग में सुधार, बिटुमिनस सड़कों की री-कार्पेटिंग, और विभिन्न सेक्टरों (जैसे- सेक्टर 4, 6, एमडीसी , 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21 और 26) में आंतरिक 'बी ' और 'सी ' सड़कों को मजबूत करने को मंजूरी दी. इन कार्यों में सेक्टर 6, सेक्टर 14, आशियाना कॉम्प्लेक्स और सेक्टर 26 में पार्किंग क्षेत्रों में सुधार करना भी शामिल है. समिति ने सेक्टर 14 और आशियाना कॉम्प्लेक्स (वार्ड 10) में आंतरिक सड़कों और पार्किंग क्षेत्रों को मजबूत करने के बचे हुए कार्यों के साथ-साथ, विभिन्न नगर निगम वार्डों में सड़कों में सुधार और री-कार्पेटिंग के अन्य कार्यों को भी मंजूरी दी. मंजूर किए गए प्रस्तावों में सड़कों को मजबूत करना और री-कार्पेटिंग, सीवरेज अपग्रेड, स्वच्छता सुविधाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरपालिका सेवाओं के लिए आधुनिक मशीनरी की खरीद शामिल है.

नगर निगम की प्रतिबद्धता:

नगर निगम पंचकूला ने इन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्वच्छता और सीवरेज प्रणालियों में सुधार करने, सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और बेहतर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बताई है. शहर में विभिन्न जगहों पर इनमें से कुछ कार्यों की शुरूआत कर दी गई है.

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