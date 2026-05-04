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पंचकूला के विधायक चंद्रमोहन ने सांसद रेखा शर्मा पर मानहानि का दावा ठोका, आपराधिक शिकायत भी दर्ज करवाई

पंचकूला: भाजपा सांसद रेखा शर्मा द्वारा बीते दिनों हरियाणा के तीन बार के मुख्यमंत्री स्व. भजनलाल और हरियाणा विधानसभा में 5वीं बार के विधायक एवं उप-मुख्यमंत्री चंद्रमोहन पर अभद्र टिप्पणी का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है. पंचकूला से कांग्रेसी विधायक चंद्रमोहन ने मानहानि का दावा और एक अपराधिक शिकायत न्यायलय में दायर कर दी है. जबकि इससे पहले विधायक चंद्रमोहन द्वारा अपने एडवोकेट दीपांशु बंसल के माध्यम से सांसद को कानूनी नोटिस भेजते हुए उनसे सार्वजनिक रूप से सात दिनों में माफी मांगने को कहा गया था. लेकिन ऐसा नहीं होने पर विधायक चंद्रमोहन अब न्यायलय पहुंचे हैं.

विधायक चंद्रमोहन व चार अन्यों की गवाही: विधायक चंद्रमोहन के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि आपराधिक शिकायत में विधायक चंद्रमोहन समेत चार अन्यों द्वारा कोर्ट में गवाही दर्ज करवाई गई है. गवाहों और तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने 20 मई के लिए प्री-कॉग्निजेंस सुनवाई का नोटिस जारी किया है. एडवोकेट दीपांशु बंसल ने बताया कि इसी तरह अरुणिमा चौहान, सिविल जज की अदालत ने भी चंद्रमोहन द्वारा दायर मानहानि के दावे की सुनवाई करते हुए सांसद रेखा शर्मा को 7 मई के लिए नोटिस जारी किया है.

महिला सांसद की अभद्र टिप्पणी: गौरतलब है कि सांसद रेखा शर्मा ने पंचकूला की एक चुनावी सभा में स्व. भजनलाल और पंचकूला से विधायक चंद्रमोहन के बदमाशी से चुनाव जीतने की बात कही थी. उनकी इस टिप्पणी पर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली समेत उत्तरी हरियाणा के लोगों में नाराजगी देखी गई. लोगों द्वारा जगह-जगह शिकायतें दर्ज करवाकर रोष भी प्रकट किया जा रहा है.

चंद्रमोहन बोले- झूठे आरोप लगाना गलत: विधायक चंद्रमोहन ने कहा कि राजनीति में पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं लेकिन लोकतंत्र में झूठे आरोप लगाना गलत है. स्व. भजनलाल तीन बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे. हरियाणा को बनाने से लेकर विकसित करने में उनका योगदान रहा है. पंचकूला को बनाने और बसाने वाले भी भजन लाल ही हैं. लेकिन अब वह दुनिया में नहीं है. उन्होंने कहा कि वह स्वयं पांच बार के विधायक और प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री रहे. कहा कि वह पंचकूला और हरियाणा के विकास के लिए सदैव तत्पर हैं, उनके द्वारा कभी भी किसी दूसरे दल के नेता के विरुद्ध कोई गलत टिप्पणी नहीं की गई. लेकिन सांसद रेखा ने चुनावी सभा में उनकी और उनके परिवार की छवि को जान-बूझकर धूमिल करने के लिए अभद्र टिप्पणी की है, जोकि लोकतंत्र और सामाजिक स्थिति के विरुद्ध है.

बदमाशी से पांच बार चुनाव नहीं जीतता: विधायक चंद्रमोहन ने कहा कि बदमाशी से कोई चुनाव जीता होता तो जनता पांच बार उन्हें क्यों चुनती? इसके साथ ही बदमाशी से कोई चुनाव जीता होता, तब भी कोई शिकायत या कोई कार्यवाही होती. उन्होंने जब 2000, 2005, 2019 और 2024 का चुनाव लड़ा, उस समय हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं थी. यदि कोई बदमाशी की होती तो कोई शिकायत और उस पर कोई कार्यवाही न होना, इसका साक्ष्य है कि सांसद रेखा का बयान केवल छवि धूमिल करने की नीयत से दिया गया है.

विधायक चंद्रमोहन का सियासी सफर: गौरतलब है कि चंद्रमोहन 1993 से 2009 तक कालका से लगातार चार बार विधायक रहे. वो हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री भी रहे और 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी एवं हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को हराकर 5वीं बार विधायक बने. जबकि उनके स्व. भजन लाल हरियाणा के तीन बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे और अनेकों लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रहे. हरियाणा की राजनीति में भजन लाल का बड़ा नाम रहा है.