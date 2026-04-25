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पंचकूला विधायक चंद्रमोहन ने सांसद रेखा शर्मा को भेजा कानूनी नोटिस, 7 दिन में माफी मांगने के लिए कहा

पंचकूला से विधायक चंद्रमोहन ने सांसद रेखा शर्मा को कानूनी नोटिस भेजा है और 7 दिन में माफी मांगने के लिए कहा है.

Panchkula MLA Chander Mohan has sent a legal notice to MP Rekha Sharma
पंचकूला विधायक चंद्रमोहन ने सांसद रेखा शर्मा को भेजा कानूनी नोटिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 25, 2026 at 7:27 PM IST

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पंचकूला: भाजपा से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे भजनलाल और हरियाणा विधानसभा में 5वीं बार के विधायक एवं पूर्व उप-मुख्यमंत्री चंद्रमोहन पर अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ सकता है. दरअसल, पिछले दिनों सांसद रेखा शर्मा द्वारा पंचकूला की एक चुनावी सभा में भजनलाल और चंद्रमोहन को बदमाश बताते हुए बदमाशी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया था. इस पर चंद्रमोहन के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए संज्ञान लेने की मांग की. मौजूदा विधायक चंद्रमोहन ने अपने वकील दीपांशु बंसल के माध्यम से सांसद रेखा शर्मा को कानूनी नोटिस भेजकर उनसे 7 दिनों में सार्वजनिक मंच से माफी मांगने को कहा है. साथ ही भविष्य में कोई अभद्र टिप्पणी ना करने के लिए भी कहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल का महत्वपूर्ण योगदान: विधायक चंद्रमोहन ने कहा कि "राजनीति में पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं लेकिन लोकतंत्र में झूठे आरोप लगाना गलत है. उनके पिता स्व. भजनलाल तीन बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे. हरियाणा को बनाने से लेकर विकसित करने में उनका योगदान है. उन्होंने कहा कि पंचकूला को बनाने और बसाने वाले भजन लाल ही हैं. चंद्रमोहन ने कहा कि वे स्वयं पांच बार के विधायक और एक बार उप-मुख्यमंत्री रहे हैं. वे पंचकूला और हरियाणा के विकास के लिए सदैव तत्पर हैं. उनके द्वारा कभी भी किसी दूसरे दल के नेता के विरुद्ध कोई गलत टिप्पणी नहीं की गई. बावजूद इसके, सांसद रेखा ने चुनावी सभा में चंद्रमोहन और उनके परिवार की छवि को जानबूझ कर धूमिल करने के लिए अभद्र टिप्पणी की है."

बदमाशी करता तो जनता पांच बार ना चुनती: विधायक चंद्रमोहन ने कहा कि "बदमाशी से कोई चुनाव जीता होता तो जनता पांच बार उन्हें क्यों चुनती. बदमाशी से कोई चुनाव जीता होता तो कोई शिकायत या कोई कार्यवाही होती. उन्होंने जब 2000, 2005, 2019 और 2024 का चुनाव लड़ा, उस समय हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं थी. यदि कोई बदमाशी होती तो कोई शिकायत और उस पर कोई कार्यवाही न होना, इस बात का साक्ष्य है कि सांसद रेखा का बयान केवल छवि धूमिल करने की नीयत से दिया गया है."

कालका और पंचकूला से पांच बार विधायक: गौरतलब है कि चंद्रमोहन 1993 से 2009 तक कालका से लगातार चार बार विधायक बने और हुड्डा सरकार में एक बार हरियाणा के उपमुख्यमंत्री भी बने. इसके अलावा वर्ष 2024 में भाजपा नेता एवं हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद को हराकर 5वीं बार पंचकूला से विधायक बने. इसके अलावा स्व. भजन लाल तीन बार हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे. कई लोकसभा क्षेत्रों से सांसद भी रहे.

सात दिन में माफी मांगे रेखा शर्मा: विधायक चंद्रमोहन की ओर से भेजे गए नोटिस में सांसद रेखा शर्मा से सात दिनों में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है. चंद्रमोहन ने कहा कि "यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग केवल अभद्र टिप्पणी कर राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ना जानते हैं लेकिन प्रदेश और पंचकूला की जनता इसका जवाब देगी."

सूरज पर थूकने पर अपना मुंह गंदा होता है: विधायक चंद्रमोहन ने सांसद रेखा शर्मा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी पर कहा कि "अगर कोई सूर्य देव की तरफ देखकर थूकता है तो थूक उसी के मुंह पर गिरती है. उन्होंने आगे कहा कि जिसको जितनी अक्ल होती है, वो उतनी ही बात करता है."

इस बयान से विवाद खड़ा हुआ: गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंचकूला में भाजपा से मेयर पद के उम्मीदवार श्याम लाल बंसल के लिए वोट मांगते हुए मंच से कहा था कि कुछ नेताओं ने बदमाशी करके चुनाव जीता है. इसी दौरान कहा कि उन्होंने वह समय भी देखा है जब यहां कांग्रेस की बदमाशी थी, जब यहां बदमाशी थी ``बंसी लाल" की और ``चंद्रमोहन" की. कहा कि पूरी तरह बदमाशी करके वह चुनाव जीतते थे.

रेखा शर्मा का सियासी सफर: रेखा शर्मा ने वर्ष 2003 में नगर परिषद पंचकूला के चुनावों में वार्ड नंबर 10 से भाजपा के सिंबल पर पार्षद का चुनाव लड़ा. लेकिन वह कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जलमेघा दहिया से चुनाव हार गई थी. इसके अलावा उनके द्वारा कभी कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ा गया. वर्तमान में वह भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद हैं.

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