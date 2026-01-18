ETV Bharat / state

पंचकूला MDC की मल्टीलेवल पार्किंग को नहीं मिली NOC, टूरिज्म विभाग को DC ने जल्द काम निपटाने के दिए निर्देश

पंचकूला: हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा माता मनसा देवी मंदिर परिसर (एमडीसी) की नवनिर्मित पांच मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग की इमारत को एक साल बाद भी हैंडओवर नहीं किया जा सका है. पर्यटन विभाग को यह मल्टीलेवल पार्किंग मनसा देवी श्राइन बोर्ड को हैंडओवर करनी है. लेकिन एक वर्ष पूर्व से तैयार इस इमारत को अब तक एनओसी जारी नहीं की जा सकी है. इसके अलावा, कई अन्य कमियां भी हैं. जिसके चलते श्राइन बोर्ड मां मनसा देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग की सुविधा देने के इंतजार में है.

दरअसल, इस पार्किंग को नवरात्र मेला के दौरान श्रद्धालुओं और नजदीकी क्षेत्र के बाशिंदों की सुविधा के मद्देनजर तैयार किया गया था. लेकिन संबंधित सरकारी विभागों के बीच आपसी और तेज समन्वय नहीं होने के चलते यह काम फिलहाल अधर में लटका है. हालांकि, अब यह इमारत जिला उपायुक्त की नजर में है, उन्होंने विभागों को काम निपटाने के निर्देश दे दिए हैं.

पार्किंग श्राइन बोर्ड को हैंडओवर के निर्देश: जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा ने हाल ही में इस मल्टीलेवल पार्किंग की इमारत का निरीक्षण कर पर्यटन विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने अधिकारियों को अंतिम चरण के कामकाज को जल्द पूरा कर इस इमारत को श्राइन बोर्ड को हैंडओवर करने के निर्देश दिए हैं. पंचकूला में लेटलतीफी का यह पहला मामला नहीं है, गौरतलब है कि इससे पूर्व सेक्टर-1 डीसी कार्यालय के सामने पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार मल्टीलेवल पार्किंग के ऑपरेशन होने में लंबा समय लगा था.

300 से अधिक वाहन और इलेक्ट्रिक चार्जिंग: केंद्र सरकार की प्रसाद स्कीम के तहत माता मनसा देवी मंदिर परिसर के करीब 3 एकड़ क्षेत्र में तैयार इस पांच मंजिला पार्किंग पर दस करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं. प्रत्येक फ्लोर पर लगभग 50-60 वाहनों को पार्क करने की सुविधा के साथ समूची इमारत में करीब तीन सौ गाड़ियों की पार्किंग की क्षमता है. हालांकि, यहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा के संबंध में फिलहाल फैसला लंबित है. श्राइन बोर्ड द्वारा सभी फ्लोर पर रैपिड इलेक्ट्रिक चार्जर लगाने के संबंध में विचार जारी है और चार्जिंग फीस बोर्ड द्वारा तय की जाएगी.