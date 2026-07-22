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पंचकूला में 200 करोड़ घोटाले के आरोपों से सियासत गरम, मेयर का पलटवार, बोले- "कई करोड़ का ठोकूंगा मानहानि दावा"

पंचकूला मेयर ने 200 करोड़ घोटाले के आरोपों पर पलटवार करते हुए आरोप खारिज किए. साथ ही मानहानि मुकदमे की बात कही.

Panchkula Mayor Shyam Lal Bansal
पंचकूला में 200 करोड़ घोटाले के आरोपों से सियासत गरम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 22, 2026 at 4:20 PM IST

8 Min Read
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पंचकूला: अंबाला लोकसभा क्षेत्र में बीते कई दिनों से पंचकूला के मेयर श्याम लाल बंसल पर 200 करोड़ रुपये के घोटाले के कथित आरोपों का मामला तूल पकड़े हुए है. यह आरोप एक सेवानिवृत कर्मचारी एवं पंचकूला निवासी बीएल टंडन और मुख्य रूप से इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेता मनोज अग्रवाल ने लगाए हैं.

दरअसल, बीते नगर निगम के चुनावों में मनोज अग्रवाल इनेलो से पंचकूला में मेयर पद के प्रत्याशी थे. जबकि श्यामलाल बंसल एकतरफा जीत के साथ भाजपा से पंचकूला के मौजूदा मेयर हैं. हालांकि, पंचकूला में सड़क निर्माण की आड़ में दो सौ करोड़ रुपये के घोटाले के कथित आरोपों पर अब मेयर श्याम लाल बंसल ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है.

दस वर्षों में 40 करोड़ के काम हुए: ईटीवी भारत से बातचीत में मेयर श्याम लाल बंसल ने कहा कि, "बीएल टंडन का आधारहीन शिकायतें करने का पुराना इतिहास रहा है. मामले संबंधी शिकायत में कोई मजबूती नहीं है और न ही कोई सुबूत हैं. साल 2010 से मैं अपने नाम और किसी अन्य पहचान से कोई काम नहीं कर रहा. नगर निगम और अन्य किसी भी जगह श्याम लाल बंसल के नाम से मेरा कोई काम नहीं है. ऐसे में मेरे द्वारा निगम, पंचकूला के साथ 200 करोड़ रुपये का घोटाला करने का मतलब ही नहीं बनता. मुझ आरोप लगाए जाने का पता लगने पर मैंने निगम अधिकारियों से रिकॉर्ड संबंधी पूछताछ की. निगम में दो सौ करोड़ का टेंडर आज तक कभी लगा ही नहीं है. फिर 200 करोड़ का घोटाला कैसे से हो सकता है."

मेयर का पलटवार, बोले- "कई करोड़ का ठोकूंगा मानहानि दावा" (ETV Bharat)

साढ़े दस वर्ष पहले नगर निगम बनी: मेयर श्याम लाल बंसल ने आगे कहा कि, "नगर निगम, पंचकूला के गठन को करीब साढ़े दस वर्षों का समय बीता है. पहले पांच वर्षों में सड़क कारपेटिंग के करीब 20-22 करोड़ के टेंडर लगे. दूसरे कार्यकाल में भी करीब 20 करोड़ के टेंडर लगे, यानि की विभिन्न ठेकेदारों ने करीब 40 करोड़ रुपये का काम लिया होगा. ऐसे में 200 करोड़ रुपये के घोटाला उनके द्वारा कैसे किया जा सकता है. शिकायतकर्ता बीएल टंडन की आयु करीब 90 वर्ष है, जो स्वयं को इंजीनियर बताते हैं. बीएल टंडन की लोगों को ब्लैकमेल करने की आदत है. वह पहले हुडा के अधिकारियों को ब्लैकमेल करते थे. फिर नगर परिषद बनने पर जेई, एसडीओ व एक्सइएन और कमिश्नर तक को ब्लैकमेल करते रहे. बीएल टंडन पर लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे एंठने तक के कथित गंभीर आरोप लगाए हैं."

मेयर बोले- मानहानि का दावा ठोकूंगा: मेयर श्याम लाल बंसल ने आगे बताया कि, "हम बीएल टंडन और मनोज अग्रवाल, दोनों पर करोड़ों रुपये का मानहानि का दावा ठोकेंगे. उनके खिलाफ आधारहीन शिकायत जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के प्रयास के तहत की गई है. नगर निगम, पंचकूला के चुनाव में लोगों ने उनके पक्ष में एकतरफा वोट दिए. यदि उनकी छवि ठीक न होती तो लोग पक्ष में वोट क्यों देते. जबकि निगम चुनाव के दौरान भी उनके खिलाफ यह मामला उठाया गया था. लोगों ने जब चुनावों के दौरान भी ऐसे आधारहीन आरोपों को स्वीकार नहीं किया था तो अब भी क्यों करेंगे. ऐसे आरोप लगाना मानहानि का मामला बनता है, इस कारण हम कई करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोकेंगे."

चंद वोट हिस्से लेकिन सपना मेयर बनने का: मेयर ने कहा कि, "निगम चुनाव के दौरान एक आजाद उम्मीदवार को 800 वोट पड़े. जबकि इनेलो से मेयर पद का प्रत्याशी होने के बावजूद मनोज अग्रवाल को 2000-2200 वोट पड़े. बावजूद इसके यह मेयर बनने के सपने देख रहे हैं. वह बतौर मेयर शहर के पहले नागरिक हैं. लेकिन जिस प्रकार के आधारहीन आरोप उनपर लगाए गए हैं, इससे समूचे शहर का अपमान हुआ है. यदि उनके नाम से कोई एक भी टेंडर है तो वह सजा भुगतने को तैयार हैं. हमने वर्ष 2010 से पहले प्रोपराइटरशिप के अंतर्गत काम किए लेकिन इसके बाद से कोई काम नहीं किया. लेकिन उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाने वालों को सजा मिलेगी."

पत्र में सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड किया: मेयर श्याम लाल बंसल ने बताया कि उनके नाम से देश भर में कहीं कोई कंपनी नहीं है. लेकिन शिकायत पत्र में जिस तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं, अंबाला डिवीजन कमिश्नर ने उस पत्र के शिकायतकर्ता के सब्जेक्ट के साथ ही कैरी फॉरवर्ड कर जांच के लिए भेज दिया. यदि जांच में वह कसूरवार पाए जाते हैं तो तुरंत मेयर पद से इस्तीफा दे देंगे. लेकिन यदि निर्दोष पाए गए तो दोनों शिकायतकर्ताओं को भी आधारहीन शिकायत करने की सजा जरूर मिलेगी.

निजी रंजिश को कारण बताया: मेयर श्याम लाल ने कहा कि, "बीएल टंडन ने चुनावों के समय उन्हें टिकट दिए जाने का विरोध किया था. टंडन का ऐसा मानना था कि यदि उन्हें टिकट दी जाती है तो भाजपा पंचकूला में जीत नहीं सकेगी. लेकिन पार्टी ने पूरी छानबीन करके उन्हें टिकट दी और उनकी जीत के साथ ही बीएल टंडन की गलतफहमी दूर हो गई. पार्टी जिस किसी व्यक्ति को टिकट देती है, उसके बारे में पूरी छानबीन करती है. यही कारण है कि पार्टी को हर जगह जीत मिल रही है. यदि उन्होंने कोई घोटाला किया होता तो उनके खिलाफ कोर्ट केस भी किया जा सकता था या कई अन्य लोग भी शिकायतकर्ता होते. लेकिन मामले में कोई सुबूत नहीं है. वह ईमानदारी पर अडिग हैं, तभी लोगों ने उन्हें चुना है."

मेयर ने चंद्रमोहन के खिलाफ लड़े दो चुनाव: पंचकूला के लोगों ने उनका राजनीतिक जीवन देखा है. पंचकूला बसने से लेकर आज तक और पहले जनसंघ का संघर्ष देखा है. मेयर ने कहा कि, "साल 1996 में चुनाव लड़ा तो उन्हें 35 हजार वोट मिले और पार्टी दूसरे स्थान पर थी. जबकि उस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल थे और उन्होंने मौजूदा विधायक चंद्रमोहन के खिलाफ चुनाव लड़ा था. इसके बाद वर्ष 2000 में चुनाव लड़ा तो 47 हजार वोट पड़े थे, उस दौरान भी चंद्रमोहन सामने था. लोगों का उन्हें इतने वोट देने का मतलब यह है कि वे उनके बारे में सबकुछ जानते हैं. लेकिन पंचकूला में उनकी हार का कारण चंद्रमोहन द्वारा लेबर कॉलोनियों में राशन के डिपो दिए हुए थे, जो उनके एजेंट थे. उस समय एजेंट वोट खरीदकर वहां देते और एक व्यक्ति बक्से में डाल आता था. इसके अलावा 55 और 45 वोट की काउंटिंग होती थी, नतीजतन दस वोट का अंतर यानि की बीस वोट, जिस कारण वह हारे थे."

लोग हमेशा साथ खड़े हुए: मेयर श्याम लाल बंसल ने कहा कि, "पंचकूला के लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है. जब कभी उन्होंने चुनाव लड़ा, आंदोलन किया या पार्टी की रैली की, हर समय उनका साथ दिया. जो मनोज अग्रवाल खुद को स्वयंभू समझ रहा है. आरोप लगाए कि मनोज जिस टेंट का काम कर रहा था, उस कोठी का कब्जा भी नहीं छोड़ा था. मुझे कोठी से निकाला गया था. बावजूद इसके वह स्वयं को नेता समझ रहे हैं और एक शरारत के अंदर उनके खिलाफ षड़यंत्र कर रहे हैं. जांच में यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो सजा भुगतने को तैयार हैं. लेकिन आरोप गलत पाए जाने पर बीएल टंडन और मनोज अग्रवाल को जेल की सजा काटनी पड़ेगी. जबकि मनोज अग्रवाल ने मेयर के खिलाफ लगाए आरोपों को सही ठहराया. यदि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाती है तो सच्चाई सभी के सामने आएगी."

मेयर के खिलाफ शिकायत और सरकारी पत्र: बता दें कि पंचकूला में रोड कारपेटिंग/निर्माण की आड़ में पंचकूला वासी बीएल टंडन और इनेलो नेता मनोज अग्रवाल ने मेयर श्याम लाल बंसल पर दो सौ करोड़ रुपये का घोटाला करने के आरोप लगाए थे. लेकिन इस मामले ने तूल उस समय पकड़ा जब अंबाला के डिवीजन कमिश्नर ने शिकायत पत्र को शिकायतकर्ता द्वारा पत्र के शीर्षक के साथ ही उसे पंचकूला के उपायुक्त और निगम कमिश्नर को आरोप गंभीर बताते हुए जांच के लिए भेजा. इस पत्र में श्याम लाल बंसल को मेयर के पद से हटाने, नगर निगम पंचकूला के साथ अनुबंधित ठेकेदारों की सूची से हटाने और गंभीर आरोपों के तहत आपराधिक केस दर्ज करने संबंधी शाीर्षक है. इस पत्र में मामले की जांच कर रिपोर्ट जल्द सौंपे जाने के निर्देश दिए गए हैं.

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