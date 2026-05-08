ETV Bharat / state

पंचकूला निगम चुनाव में गरमाई सियासत: मनोज तिवारी ने भोजपुरी अंदाज में मांगे वोट, तो सुरजेवाला बोले- "ट्रिपल इंजन सरकार लूट का एटीएम"

पंचकूला: पंचकूला नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं. भाजपा की ओर से दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मेयर प्रत्याशी श्याम लाल बंसल के समर्थन में सेक्टर-20 आशियाना कॉलोनी और सेक्टर-16 लेबर चौक में चुनावी सभाओं को संबोधित किया. उन्होंने ठेठ भोजपुरी अंदाज में लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की.

ऑपरेशन सिन्दूर के जरिए राष्ट्रवाद पर दिया जोर: मनोज तिवारी ने कहा कि, "7 मई को नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिन्दूर को अंजाम देकर देश की ताकत दिखाई है. कांग्रेस सबसे धोखेबाज पार्टी है. जब आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की, तब भी कांग्रेस इसे एक समुदाय से जोड़कर देखने से बचती रही.कुछ लोग कहते हैं कि राम नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था. जो लोग भगवान राम को नहीं मानते, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है. राम मंदिर निर्माण के दौरान मजदूरों के पैर धोकर प्रधानमंत्री ने श्रमिकों का सम्मान किया."

बंगाल हिंसा और घुसपैठ का मुद्दा उठाया: भाजपा सांसद ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दी हुई थी. बंगाल में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और शिकायत करने वालों को भी डराया गया. अब बंगाल में अत्याचारी सरकार का अंत होगा."

गीतों और वादों से साधा चुनावी माहौल: सभा के दौरान मनोज तिवारी ने गीत गाकर भी लोगों को आकर्षित किया. उन्होंने कहा कि, "भाजपा का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना.जीत के बाद घरों की मासिक किस्त 1803 रुपये से घटाकर 720 रुपये की जाएगी. साथ ही बिजली-पानी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी."

भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस से जुड़े चेहरे: चुनावी माहौल के बीच भाजपा ने कांग्रेस में सेंध लगाने का भी प्रयास किया. कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी के करीबी माने जाने वाले धर्मपाल गुज्जर मट्टावाला, सुदेश रानी और राजेंद्र साहनी भाजपा में शामिल हो गए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और मेयर प्रत्याशी श्याम लाल बंसल की मौजूदगी में इन नेताओं ने भाजपा का दामन थामा.