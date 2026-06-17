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पंचकूला मेयर का दावा, 70% विकास कार्यों को मंजूरी, 40 करोड़ से होगा नाले का सौंदर्यीकरण

70 प्रतिशत काम पूरे करने के आदेश: मेयर शामलाल बंसल ने कहा कि, "हाउस में सभी पार्षदों ने जो एजेंडे भेजे, उनके अनुसार 70 प्रतिशत काम कराने के आदेश दे दिए गए हैं. जबकि जो बड़े काम हैं, उनके लिए एस्टीमेट बनवाकर सरकार से पैसा लेना होगा तो वह भी लेंगे, क्योंकि हर योजना के अनुसार अलग-अलग स्वीकृति है. सेक्टर-19 रेलवे लाइन के साथ सटे नाले को पक्का बनाने के लिए रेलवे विभाग से क्लीयरेंस लेने की ड्यूटी लगाई गई है. जबकि पहले नाले की सफाई करवा दी जाएगी. साथ ही सेक्टर-5 के नाले की सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं."

कम्यूनिटी सेंटर में स्थायी स्वीपर: मेयर ने बताया कि, "आवश्यकता अनुसार और जगह उपलब्ध होने पर नए कम्यूनिटी सेंटर बनाए जाएंगे. वहीं, कम्यूनिटी सेंटरों के अंदर वॉशरूम की सफाई के लिए स्वीपर को स्थाई तौर पर लगाया जाएगा. साथ ही जेई भी प्रत्येक कम्यूनिटी सेंटर में सुबह एक घंटा लगाएगा और वहीं से कामकाज का संचालन करने सहित पार्षदों की शिकायतें भी लेगा. वार्ड नंबर-19 में खुला दरबार लगाया था, जहां मौके पर ही करीब 65 प्रतिशत काम शुरू करने आदेश दिए गए, जो एक सप्ताह में शुरू हो जाएंगे. लोगों में इस बात की खुशी है कि पार्षद और मेयर, दोनों जन-सुनवाई कर रहे हैं."

पुरानी पाइप लाइन बदलने के निर्देश: मेयर शामलाल बंसल ने वाटर सप्लाई के संबंध में कहा कि, "इनका कुछ कामकाज पब्लिक हेल्थ तो कुछ हुड्‌डा के पास है. इस कारण विभागों को रिक्वेस्ट भेज-भेज कर काम करवाने पड़ रहे हैं, जबकि कुछ काम अधूरे पड़े हैं. लेकिन आमजन की शिकायतों को दूर करवाने का काम किया जा रहा है. कई जगहों पर वाटर सप्लाई के साथ सीवर के पानी के मिक्स होने की शिकायतें मिली हैं, जिस बारे निर्देश दिए गए हैं कि सभी 40 साल पुरानी पाइपें बदली जाएं, जो जंग लगने से खराब हुई हैं. नई डीआई पाइप डालकर सप्लाई लाइन शुरू कराने के लिए लेटर लिखे जा रहे हैं."

रोड-गलियों की मशीन से सफाई शुरू: मेयर ने कहा कि, "रोड-गली की सफाई के लिए मशीन आ गई है और टेंडर के बाद काम शुरू कर दिया गया है. सामान महंगा होने के कारण सड़कों के लिए टेंडर कम आ रहे हैं. लेकिन आगामी समय में रेट कम आ जाएंगे. लेकिन इससे पहले निगम की ओर से सभी सेक्टरों के लिए एस्टीमेट और टेंडर समेत अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस वर्ष के अंदर सभी सेक्टरों की सड़कों का कामकाज पूरा दिए जाएंगे."

मेयर ने मीडिया से साझा की जानकरी: सभी समस्याओं के संबंध में मेयर शामलाल बंसल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि, "पीएमडीए व हुड्‌डा समेत अन्य विभागों से कामकाज करवाने की बड़ी परेशानी है. जबकि जवाबदेही नगर निगम की होती है, इस समस्या का समाधान जल्द कराया जाएगा." उन्होंने शहर की सीमा से गुजर रहे एक नाले की ब्यूटीफिकेशन का काम 40 करोड़ की लागत से कराने की जानकारी भी दी.

पंचकूला: पंचकूला नगर निगम में हाउस की पहली मीटिंग हुई. इसमें सभी पार्षदों ने अपने-अपने एजेंडे मेयर शामलाल बंसल के सामने रखे और समस्याओं के निदान कराने को कहा. इस मीटिंग में पार्कों की बदहाली, टूटे झूले, गंदे नाले और टूटी सड़कों समेत अनके समस्याएं उठाई गई.

40 करोड़ की लागत से नाले की ब्यूटीफिकेशन: मेयर ने बताया कि, "राजीव कालोनी और इंदिरा कालोनी के अंदर नाले की ब्यूटीफिकेशन के लिए उसे साफ करवा दीवार बनाने का काम किया है, जो काम शुरू हो चुका है. कुछ कमियों के चलते कामकाज को रोका गया था, जिसका नक्शा व एस्टीमेट समेत अन्य चीजें मांगी गई हैं, ताकि सही तरीके से काम हो सके. सेक्टर-1 से सेक्टर-12, पांच किलोमीटर तक जाने वाले नाले का काम भी शुरू करवाया गया है. हमने 28 मई को चार्ज संभाला था और उसके बाद अब तक 20-22 कार्यों का कामकाज शुरू करवा दिया गया है."

दूसरे विभागों से काम करवाना बड़ी परेशानी: मेयर ने बताया कि, "बारिशें के मद्देनजर रोड-गलियां साफ करवाई गई हैं और अब मशीन से सफाई कराई जा रही है. वहीं, घरों से गारबेज कलेक्शन के काम में भी सख्ती बरती है. ठेकेदार ने निगम को ट्रॉली देनी है, जिनकी संख्या संबंधी सूची मंगवा ली गई है कि कितनी देनी है और कितनी चल रही हैं. यदि कम चल रही होंगी तो ठेकेदार उनकी संख्या पूरी करेगा. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कहीं जिम्मेदारी पीएमडीए है तो कहीं हुड्‌डा की है. करीब 12-13 विभागों पर नियंत्रण रखना और उनसे काम करवाने की परेशानी बनी हुई है. इस कारण सरकार को लिखा जाएगा कि या तो विभाग अपने काम पूरे कर निगम को रिपोर्ट भेजे या फिर निगम को जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि सवयं काम करवाए जा सकें, क्योंकि जवाबदेही नगर निगम की है. उन्होंने कहा कि सभी काम एक छत के नीचे होंगे तो विकास अधिक होगा."

मल्टीस्टोरी पार्किंग से समस्याएं होंगी दूर: मेयर ने कहा कि, "पार्किंग की व्यवस्था पीएमडीए को दुरूस्त करनी है, फिर भले ही सेक्टर-5, 20 व अन्य सेक्टरों की पार्किंग हो. इनके बारे में संबंधित विभाग को बोल दिया गया है. सेक्टर-5 में मल्टीस्टोरी पार्किंग तैयार होनी है, जिससे कई सेक्टरों की परेशानी दूर हो जाएगी. दस करोड़ का टेंडर हो चुका है, जिसका सोमवार से काम शुरू किया गया है. बारिश से पहले सभी रोड-गलियां साफ हो जाएगी."

दो हजार डॉग्स की नसबंदी: मेयर ने बताया कि, "करीब दो हजार डॉग को उठाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उनकी नसबंदी समेत अन्य कार्य किए जा रहे हैं. लेकिन डॉग को 5-6 दिन बाद पहले वाली जगहों पर दोबारा छोड़ना होता है. इस कारण डॉग की संख्या वर्तमान में तो पहले जैसी ही दिखाई देगी लेकिन छह महीने बाद इसका असर पड़ेगा और अगले दो साल में असर और अधिक दिखाई देगा."

काम गुणवत्ता का नहीं तो पमेंट रूकेगी: मेयर ने बताया कि, "गुणवत्ता वाले काम नहीं तो पेमेंट रोक दी जाएगी. जितने भी नए काम शुरू होंगे, सभी पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ होंगे. नतीजतन नियम-शर्तों के अनुसार काम किए जाएंगे और जांच के बाद ही पेमेंट की जाएगी. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि पूरे कामकाज की जांच कराई जाएगी और काम सही मिलने पर पेमेंट रोकी जाएगी. यदि ठेकेदार दोबारा कामकाज शुरू नहीं करेगा तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जो फिर कभी काम नहीं कर सकेगा."

लोग भी जिम्मेदारी समझें: मेयर ने बताया कि, "अनेक लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियां धोते हैं. जबकि पानी से तारकोल खराब होता है, सड़क उखड़ने लगती है. इसके अलावा सड़कों के किनारे पानी के बहाव के लिए कर्व चैनल बने होते हैं, ताकि रोड-गली बंद हो या सीवर सिस्टम ठीक न हो तो पानी बहता रहे. लेकिन लोग इसे बंद कर देते हैं, जिससे पानी रोड पर चलता है. यदि ठेकेदार का कसूर हो तो उसे सजा दी जाती है लेकिन पब्लिक का कसूर है तो जुर्माना लगाने पर लोगों की नाराजगी बढ़ती है. इस कारण पार्षदों व मेयर को सभी चीजों का ध्यान रखना होता है. गारबेज टैक्स पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है."

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