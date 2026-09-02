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पंचकूला के अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, चिप बनाने वाली कंपनी को बड़ा नुकसान

पंचकूला: जिला के बरवाला में अलीपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में बुधवार को भीषण आग लग गई. इस दौरान मौके पर केमिकल से जोरदार धमाका भी हुआ, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग लगने की सूचना पर पुलिस समेत दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने वाटर कैनन और फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया. लेकिन आग के विकराल रूप लेने के चलते पंचकूला और चंडीगढ़ समेत डेराबस्सी और नारायणगढ़ के स्टेशनों से भी फायरब्रिगेड की गाड़ियों कई गाड़ियों को बुलाया गया.

प्लॉट नंबर 1-2 में लगी आग: आग लगने की यह घटना इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट नंबर 1 व 2 स्थित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) की चिप बनाने वाली कंपनी (आइसीएल) के प्लांट नंबर 1 और 2 में लगी. शुरुआती जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक रजनीश गर्ग को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की बात सामने आई है, क्योंकि प्लॉट में रखा सामान और मशीनरी जलकर राख हो गई है. प्लॉट में केमिकल से जुड़े पदार्थ मौजूद होने से स्थिति अधिक संकट वाली बनने की जानकारी सामने आई. इससे आग लगने के दौरान केमिकल धमाके से आसपास के इलाके में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, दमकल कर्मी फायर टेंडर की मदद से लगातार आग बुझाने में जुटे रहे.