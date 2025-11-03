ETV Bharat / state

पंचकूला में शादी समारोह के दौरान आग का तांडव, खाना और डांस छोड़कर भागे लोग, औरा गार्डन संचालक पर केस दर्ज

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला में रविवार देर रात भयानक आग लग गई. जीरकपुर-शिमला रोड पर पंचकूला बॉर्डर पर स्थित औरा गार्डन बैंक्वेट हॉल में ये आग लगी. आग शादी समारोह के दौरान लग गई थी. चंद मिनटों में आग ने पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया. आग की इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान लोग खाना और डांस छोड़कर भागने लगे. जीरकपुर एसीपी गजल प्रीत कौर ने बताया कि "सुरक्षा के इंतजाम ने किए जाने के चलते हादसा हुआ है. गार्ड संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है".

शादी समारोह में आग का तांडव: जानकारी के मुताबिक, हॉल के अंदर शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था. उसी दौरान भयानक आग लग गई. आग की लपटे देखकर लोगों में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए हॉल से बाहर की ओर भागने लगे. आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते कई गाड़ियां और सजावट का सामान आग की भेंट चढ़ गया.

भयानक आग से डरे लोग: अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक होगी, बहुत कम समय में आग की लपटें सेखों बैंक्वे हॉल तक पहुंच गई. दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. दमकल कर्मियों ने बताया कि "आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान की संभावना है". इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा. राहत बचाव कार्य किया गया.