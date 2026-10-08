पंचकूला मनसा देवी मंदिर में माप-तौल विभाग की रेड, प्रसाद के पैकेट और इलेक्ट्रॉनिक कांटों की जांच
नवरात्रि मेले से पहले पंचकूला के मनसा देवी मंदिर में माप-तौल विभाग ने प्रसाद दुकानों के इलेक्ट्रॉनिक कांटे और पैकेट जांच में सभी सही मिले.
Published : October 8, 2026 at 9:42 AM IST
पंचकूला: माता मनसा देवी मंदिर परिसर में माप-तौल विभाग की टीम ने प्रसाद की सभी दुकानों का औचक निरीक्षण किया. विभाग के इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में दुकानों पर रखे इलेक्ट्रॉनिक कांटों और प्रसाद के पैकेटों की जांच की गई. रेंडम चेकिंग में सभी कांटे और प्रसाद के पैकेट सही पाए जाने का दावा किया गया है.
इंस्पेक्टर का जांच के बाद दावा: इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि, "दुकानों के काउंटरों पर रखे और दुकानों के अंदर मौजूद प्रसाद के पैकेटों की रेंडम जांच की गई. प्रसाद के पैकेटों का वजन भी किया गया, जिनकी जांच के दौरान सभी दुकानों के प्रसाद के पैकेट और इलेक्ट्रॉनिक कांटे सही पाए गए. यह विशेष चेकिंग अभियान माप-तौल नियंत्रक, चंडीगढ़ के आदेशों के अनुसार चलाया जा रहा है. बीते वर्ष भी विभाग की टीम ने ऐसे दुकानदारों के चालान किए थे, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कांटे सत्यापित नहीं पाए गए थे."
दुकानों पर विभागीय टीम की नजर: इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने आगे कहा कि, "इस साल 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाले अश्विन मेले के दौरान मापतौल विभाग की टीम की सभी दुकानों पर पैनी नजर रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान मापतौल विभाग के सहायक अश्वनी कुमार भी मौजूद रहे."
इन तैयारियों को किया जा रहा पुख्ता:
- पंचकूला स्थित श्रीमाता मनसा देवी मंदिर में नवरात्रि मेले और दर्शन व्यवस्था की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं.
- मंदिर परिसर को सजाने के लिए क्विंटल भर फूलों और विशेष लाइटों का प्रबंध किया गया है.
- भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नए सीसीटीवी कैमरे तैनात किए जा रहे हैं.
- श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेंस और निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं.
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