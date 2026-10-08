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पंचकूला मनसा देवी मंदिर में माप-तौल विभाग की रेड, प्रसाद के पैकेट और इलेक्ट्रॉनिक कांटों की जांच

पंचकूला मनसा देवी मंदिर में माप-तौल विभाग की रेड ( ETV Bharat )

पंचकूला: माता मनसा देवी मंदिर परिसर में माप-तौल विभाग की टीम ने प्रसाद की सभी दुकानों का औचक निरीक्षण किया. विभाग के इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में दुकानों पर रखे इलेक्ट्रॉनिक कांटों और प्रसाद के पैकेटों की जांच की गई. रेंडम चेकिंग में सभी कांटे और प्रसाद के पैकेट सही पाए जाने का दावा किया गया है.

इंस्पेक्टर का जांच के बाद दावा: इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि, "दुकानों के काउंटरों पर रखे और दुकानों के अंदर मौजूद प्रसाद के पैकेटों की रेंडम जांच की गई. प्रसाद के पैकेटों का वजन भी किया गया, जिनकी जांच के दौरान सभी दुकानों के प्रसाद के पैकेट और इलेक्ट्रॉनिक कांटे सही पाए गए. यह विशेष चेकिंग अभियान माप-तौल नियंत्रक, चंडीगढ़ के आदेशों के अनुसार चलाया जा रहा है. बीते वर्ष भी विभाग की टीम ने ऐसे दुकानदारों के चालान किए थे, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कांटे सत्यापित नहीं पाए गए थे."