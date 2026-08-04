ETV Bharat / state

पंचकूला में नौकरानी ने की मालकिन की हत्या, चोरी के गहनों पर सवाल उठते ही रची खौफनाक साजिश, छत पर छिपाया शव, ऐसे खुला राज

पंचकूला में नौकरानी ने की मालकिन की हत्या ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंचकूला में रिटायर्ड सेना अधिकारी की पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शहर के सेक्टर-21 स्थित एक मकान में नौकरानी ने अपनी मालकिन की हत्या कर दी. आरोप है कि वारदात के बाद उसने अपने बेटे की मदद से शव को पड़ोसी के मकान की छत पर टाइलों के पीछे छिपा दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. गहनों की चोरी पर पूछताछ के दौरान हुआ विवाद: पुलिस के अनुसार 70 साल की नीरा मेहता को घर से कुछ सोने के गहने गायब होने का पता चला था. उन्हें अपनी नौकरानी सुनीता पर शक था. सोमवार सुबह उनके पति सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन चंद्रमोहन गोल्फ खेलने गए तो नीरा सुनीता से गहनों के बारे में पूछताछ करने उसके घर चली गईं. इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सुनीता ने उनकीहत्या कर दी. चोरी के गहनों पर सवाल उठते ही रची खौफनाक साजि (ETV Bharat) 10 साल से घर में काम करती थी नौकरानी: पुलिस जांच में सामने आया कि सुनीता पिछले करीब 10 वर्षों से नीरा मेहता के घर में काम कर रही थी. लंबे समय से घर में रहने और काम करने के कारण परिवार का उस पर पूरा भरोसा था. सुनीता अपने पति और बेटे के साथ उसी सेक्टर में एक अन्य मकान में केयरटेकर के रूप में रहती थी.