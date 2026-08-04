पंचकूला में नौकरानी ने की मालकिन की हत्या, चोरी के गहनों पर सवाल उठते ही रची खौफनाक साजिश, छत पर छिपाया शव, ऐसे खुला राज
पंचकूला में नौकरानी ने गहनों की चोरी पर पूछताछ से नाराज होकर मालकिन की हत्या की. बेटे की मदद से शव को छिपा दिया.
Published : August 4, 2026 at 12:16 PM IST
पंचकूला: पंचकूला में रिटायर्ड सेना अधिकारी की पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शहर के सेक्टर-21 स्थित एक मकान में नौकरानी ने अपनी मालकिन की हत्या कर दी. आरोप है कि वारदात के बाद उसने अपने बेटे की मदद से शव को पड़ोसी के मकान की छत पर टाइलों के पीछे छिपा दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
गहनों की चोरी पर पूछताछ के दौरान हुआ विवाद: पुलिस के अनुसार 70 साल की नीरा मेहता को घर से कुछ सोने के गहने गायब होने का पता चला था. उन्हें अपनी नौकरानी सुनीता पर शक था. सोमवार सुबह उनके पति सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन चंद्रमोहन गोल्फ खेलने गए तो नीरा सुनीता से गहनों के बारे में पूछताछ करने उसके घर चली गईं. इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सुनीता ने उनकीहत्या कर दी.
10 साल से घर में काम करती थी नौकरानी: पुलिस जांच में सामने आया कि सुनीता पिछले करीब 10 वर्षों से नीरा मेहता के घर में काम कर रही थी. लंबे समय से घर में रहने और काम करने के कारण परिवार का उस पर पूरा भरोसा था. सुनीता अपने पति और बेटे के साथ उसी सेक्टर में एक अन्य मकान में केयरटेकर के रूप में रहती थी.
बेटे की मदद से पड़ोसी की छत पर छिपाया शव: जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद सुनीता ने अपने बेटे की मदद से शव को पड़ोसी के मकान की छत पर ले जाकर टाइलों के पीछे छिपा दिया, ताकि किसी को वारदात की भनक न लगे. इसके बाद दोनों अपने घर लौट आए. बताया जा रहा है कि रात तक सुनीता के पति को भी घटना की जानकारी नहीं थी.
पति की शिकायत पर खुला पूरा मामला: पुलिस की मानें तो दोपहर में गोल्फ खेलकर लौटे चंद्रमोहन ने जब पत्नी को घर पर नहीं पाया तो उन्होंने आसपास और परिचितों के यहां तलाश की. कोई जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने सेक्टर-21 पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पूछताछ के दौरान पूरा मामला सामने आ गया.
जांच में जुटी पुलिस: पुलिस अब हत्या के साथ-साथ गहनों की चोरी के मामले की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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