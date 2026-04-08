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कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले में मैनेजर पुष्पेंद्र ने सरेंडर किया, पंचकूला नगर निगम की 160 करोड़ की राशि हुई थी गायब

पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला नगर निगम से जुड़े धोखाधड़ी/गबन मामले में पंचकूला सेक्टर-11 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के तत्कालीन मैनेजर पुष्पेंद्र ने बुधवार को एसीबी ऑफिस में सरेंडर कर दिया है. इस दौरान उनके साथ वकीलों की टीम मौजूद रही. वहीं मामले में आरोपी सीनियर अकाउंट ऑफिसर विकास कौशिक से पूछताछ के लिए कोर्ट ने उसकी भी दो दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाने को मंजूरी दे दी.

दोनों आरोपियों से आमने-सामने होगी पूछताछ: एसीबी रिमांड अवधि के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक के आरोपी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह और एओ विकास कौशिक को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी क्योंकि जांच में कई तकनीकी और लेन-देन संबंधी निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है. मामले से जुड़ी रकम कई बड़े व्यापारी और बिल्डरों तक कैसे पहुंची, इसे लेकर भी मनी ट्रेल के तार जुड़ने की आशंका है.

फर्जी हस्ताक्षर और मोहर से अकाउंट खोले : आरोप हैं कि तत्कालीन बैंक मैनेजर पुष्पेंद्र ने नगर निगम पंचकूला में तैनात सीनियर अकाउंट ऑफिसर विकास कौशिक के साथ मिलकर मई 2020 में नगर निगम पंचकूला का एक फर्जी बैंक खाता संख्या (2015073031) खोला. फिर बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर आरोपी विकास कौशिक ने कमिश्नर नगर निगम पंचकूला और सीनियर अकाउंट ऑफिसर की मोहरें लगाई. उन मोहरों पर तत्कालीन आयुक्त सुमेधा कटारिया व तत्कालीन सीनियर अकाउंट ऑफिसर सुशील कुमार के जाली हस्ताक्षर तक किए.



दूसरी बार भी फर्जी हस्ताक्षर किए: आरोपी विकास कौशिक और पुष्पेंद्र ने मिलकर जून 2022 में नगर निगम पंचकूला के नाम का एक और जाली खाता संख्या (2046279112) कोटक महिंद्रा बैंक पंचकूला में खुलवाया. इसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर बतौर सीनियर अकाउंट ऑफिसर आरोपी विकास कौशिक ने अपने हस्ताक्षर किए, जबकि डीएमसी नगर निगम की जाली मोहर लगाई थी, जिस पर तत्कालीन डीएमसी दीपक सूरी के जाली हस्ताक्षर भी आरोपी विकास कौशिक और पुष्पेंद्र मैनेजर ने किए.

फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी: आरोपी विकास कौशिक और पुष्पेंद्र ने नगर निगम पंचकूला के फर्जी डेबिट पत्र (आरटीजीएस/एनईएफटी नोट) बनाने के बाद फर्जी डेबिट नोट पर आरोपी विकास कौशिक अपने हस्ताक्षर करता था, जबकि दूसरे हस्ताक्षर जाली कर दिए जाते थे.

प्री-मैच्योर एफडी तुड़वाकर ट्रांसफर: फर्जी बैंक खातों से इन डेबिट पत्रों के माध्यम से पुष्पेंद्र अपने अन्य बैंक खातों में नगर निगम की रकम ट्रांसफर करता था. आरोपी विकास कौशिक और पुष्पेंद्र द्वारा फर्जी डेबिट पत्र (आरटीजीएस/एनईएफटी नोट) से नगर निगम पंचकूला के असल खातों में जो एफडी बनी होती थी, उन्हें प्री-मैच्योर तुड़वाकर राशि को फर्जी हस्ताक्षर कर नगर निगम पंचकूला के नाम से खोले फर्जी खाता संख्या 2015073031 और 2046279112 में ट्रांसफर करते थे.