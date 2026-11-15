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पंचकूला KG बच्ची से मारपीट मामला: हरियाणा मानवाधिकार आयोग की स्कूलों के सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश

Panchkula KG girl assault Case ( ETV Bharat )

पंचकूला: शहर पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में छह वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की गंभीर घटना पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा संबंधी प्रबंधों की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है. आयोग ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध और व्यापक सुरक्षा ऑडिट करवाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर विचार करने को कहा है.