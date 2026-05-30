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पंचकूला में संतान नहीं होने पर पत्नी की जान लेने वाले पति को उम्रकैद की सजा, 50 हजार जुर्माना भी लगाया

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला में पत्नी की हत्या के एक मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. अतिरिक्त सत्र न्यायधीश बिक्रमजीत अरोड़ा ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जनवरी 2023 में ये मामला उस समय सामने आया, जब पुलिस को मूल रूप से बिहार निवासी एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच की और वैज्ञानिक साक्ष्यों, गवाहों के बयानों व तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया.

अभयपुर की रहने वाली थी महिला: पुलिस के अनुसार 13 जनवरी 2023 की रात पुलिस चौकी सेक्टर-19 को सूचना मिली थी कि अभयपुर क्षेत्र निवासी एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतका के परिजनों के पंचकूला पहुंचने के बाद विस्तृत कार्रवाई की गई. जांच के दौरान मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन की शादी लगभग चार वर्ष पहले हुई थी और संतान नहीं होने के कारण उसका पति अक्सर उसे प्रताड़ित करता था. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी दूसरी शादी करना चाहता था, जिस कारण महिला के साथ लगातार झगड़ा करता था. शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-20 में हत्या का मामला दर्ज कर जांच की गई.

उम्र कैद की सज़ा सुनाई : डीसीपी सृष्टि गुप्ता के अनुसार पुलिस द्वारा मामले की जांच करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीन ऑफ क्राइम टीम से वैज्ञानिक जांच करवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की, गवाहों के बयान दर्ज किए और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई.

महिला अपराध की जानकारी दें लोग: डीसीपी ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध को पंचकूला पुलिस गंभीरता से लेती है और ऐसे मामलों में दोषियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा, प्रताड़ना या महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें.