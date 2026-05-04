ETV Bharat / state

पंचकूला हिट एंड रन केस: महिलाओं-बच्चों को कुचलने वाला चालक गिरफ्तार, गाड़ी बदलकर बचने की कोशिश नाकाम

पंचकूला: पंचकूला के एमडीसी क्षेत्र में रोड भवन के पास हाल ही में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पंचकूला पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने आरोपी चालक को काबू कर उसके कब्जे से उस बोलेरो गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिससे उसने सात लोगों को कुचला था. इस दुखद घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चे सहित कई लोग घायल हुए थे.

हादसे के बाद बेचने के लिए गाड़ी की बॉडी बदली: पुलिस की मानें तो आरोपी ने न केवल लापरवाही से गाड़ी चलाकर आम लोगों को जोरदार टक्कर मारी, बल्कि पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी के टूटे हिस्सों को बदलकर सबूत मिटाने की कोशिश भी की. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दुर्घटना में शामिल सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी बरामद कर लिया है.

पैदल जाते समय आरोपी ने रौंदा: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 1 मई की रात करीब 9:35 बजे रोशनी नाम की युवती अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ मनसा देवी मार्केट से लौट रही थी. इस बीच जब वे सभी रोड भवन के पास सड़क पर चल रहे थे, उसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार सफेद बोलेरो के चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. जोरदार तरीके से लगी टक्कर में रोशनी, उसकी मां मीना, शिवानी, हितेंद्र, धनवंती और अर्चना नामक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि हादसे को अंजाम देकर आरोपी चालक मौके से फरार हो गया. हादसे की सूचना पर पुलिस ने घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से मीना की नाजुक हालत को देख उन्हें सेक्टर-32 चंडीगढ़ रेफर किया गया. लेकिन वहां उपचार के दौरान मीना की मौत हो गई.