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पंचकूला में मानसून से पहले डेंगू की दस्तक, दो मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सीएमओ की लोगों से खास अपील

पंचकूला में मानसून से पहले डेंगू की दस्तक ( ETV Bharat )

पंचकूला: जिला पंचकूला में मानसून से पहले ही डेंगू व मलेरिया फैलने की आशंका बनी हुई है. हाल ही में पंचकूला में डेंगू-मलेरिया के दो मरीज मिलने के चलते जिला अस्पताल प्रबंधन ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसके साथ ही पंचकूला के आसपास के गांवों समेत कालका, पिंजौर, सूरजपुर और नानकपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है. क्योंकि हाल ही में कालका की एक महिला के डेंगू से ग्रस्त होने का पता लगा और पिंजौर की रतपुर कॉलोनी में दो वर्षीय बच्चा मलेरिया से संक्रमित मिला था. अस्पताल पहुंच रहे संदिग्ध बुखार के मरीज: जिला अस्पताल में इन दिनों रोजाना 10 से 15 मरीज संदिग्ध बुखार के पहुंच रहे हैं, जिस कारण डॉक्टर उनके ब्लड टेस्ट करने समेत फॉलोअप पर भी नजर बनाए हुए हैं. इसके साथ ही मरीजों को घर और बाहर दोनों समय सावधानी रखने के उपाय भी सुझाए जा रहे हैं. इसके अलावा जिला अस्पताल की सीएमओ एवं सिविल सर्जन डॉ. मुक्ता ने जिला वासियों से अत्यधिक सावधानी बनाए रखने की अपील की है. पंचकूला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट (ETV Bharat) मानसून में अपना विशेष ध्यान रखें: सीएमओ डॉक्टर मुक्ता ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि, "मानसून के सीजन में अपना विशेष ध्यान जरूर रखें. घर के अंदर और बाहर, दोनों जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने दें. खड़े पानी में डेंगू के मच्छरों से अधिक खतरा रहता है, जिससे अपना बचाव करना अत्यावश्यक है. यदि पानी पांच दिनों से अधिक खड़ा हो तो उसमें डेंगू का मच्छर पैदा हो जाता है. इस कारण घर के फ्रीज की ट्रे, बोतलों, छतों पर रखे पुराने मटके/बर्तन, टायर, कूलर या घर के आसपास किसी गड्ढे में बरसात के पानी को जमा/खड़ा न होने दें. घर के अंदर और आसपास साफ-सफाई बनाकर रखें."