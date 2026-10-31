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पंचकूला में ग्रीन पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, 3 नवंबर तक आवेदन, ड्रॉ से होगा चयन

पंचकूला में ग्रीन पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी ( ETV Bharat )

पंचकूला: जिला पंचकूला प्रशासन द्वारा दीपावली त्यौहार के मद्देनजर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई स्थान और स्टॉल निर्धारित कर दिए गए हैं. इस बारे में जिला के उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि पंचकूला व कालका में स्टॉल पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए उप-मंडल स्तर पर अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

3 तक आवेदन और 4 नवंबर को ड्रॉ: उपायुक्त ने कहा कि, "पंचकूला में ग्रीन पटाखों के अस्थाई लाइसेंस के लिए आगामी 3 नवंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र एसडीएम उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) लघु सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला में और एसडीएम उप-मंडल अधिकारी कालका में आवेदन स्वीकार किये जाएंगे. आवेदन प्राप्ति के बाद 4 नवंबर को बाद दोपहर 2 बजे ड्रा निकाला जाएगा."