पंचकूला में ग्रीन पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, 3 नवंबर तक आवेदन, ड्रॉ से होगा चयन
Panchkula Green Crackers Sale: पंचकूला में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए छह स्थान तय किए गए हैं.
Published : October 31, 2026 at 9:03 AM IST
पंचकूला: जिला पंचकूला प्रशासन द्वारा दीपावली त्यौहार के मद्देनजर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई स्थान और स्टॉल निर्धारित कर दिए गए हैं. इस बारे में जिला के उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि पंचकूला व कालका में स्टॉल पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए उप-मंडल स्तर पर अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे गए हैं.
3 तक आवेदन और 4 नवंबर को ड्रॉ: उपायुक्त ने कहा कि, "पंचकूला में ग्रीन पटाखों के अस्थाई लाइसेंस के लिए आगामी 3 नवंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र एसडीएम उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) लघु सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला में और एसडीएम उप-मंडल अधिकारी कालका में आवेदन स्वीकार किये जाएंगे. आवेदन प्राप्ति के बाद 4 नवंबर को बाद दोपहर 2 बजे ड्रा निकाला जाएगा."
ई-चालान-दस्तावेज और जगह: उपायुक्त ने आगे कहा कि, "आवेदक को आवेदन पत्र फार्म एई-5, रिहायशी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस ट्रेडर नंबर से ग्रीन पटाखे खरीद का प्रमाण पत्र और 500 रूपये का ई-चालान आवेदन के साथ लगाना होगा. पंचकूला शहर के लिए हैफेड भवन के पीछे पार्किंग में ग्रीन पटाखों के लिए स्टॉल निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा रामगढ़ के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, बरवाला के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, रायपुररानी के नेताजी स्टेडियम, पिंजौर के 28 सेक्टर सब्जी मंडी और अरुणा आसिफ अली राजकीय पीजी कॉलेज के ग्राउंड में ग्रीन पटाखों के लिए स्टॉल निर्धारित हैं."
प्रशासन से कार्रवाई की जानकारी नहीं: जिला प्रशासन द्वारा ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश और बिक्री स्टॉल के लिए जगहें निर्धारित किए जाने की सूचना को सार्वजनिक किया गया है. लेकिन यदि कोई दुकानदार ग्रीन पटाखों के बजाय अधिक प्रदूषण करने वाले अन्य प्रकार के पटाखे बेचता है तो उसके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में फिलहाल तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. भले ही जिला प्रशासन द्वारा केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की मंजूरी है. वहीं, यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति निर्धारित नियमों के खिलाफ पटाखे बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाती है. बीते वर्षों की तरह इस साल भी संबंधित विभागीय अधिकारी उक्त सभी जगहों पर जांच कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ में छठ पूजा की तैयारियों को मंजूरी, कॉलोनियों और गांवों में होंगे विशेष इंतजाम
ये भी पढ़ें:जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा: अभ्यर्थी तुरंत डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, इन बातों का रखें ध्यान