पंचकूला के गीता चौक में हवन-यज्ञ के साथ गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत, सांसद बोली- 'गीता का संदेश आज भी प्रासंगिक'

1 दिसंबर तक चलने वाले गीता जयंती महोत्सव का हवन-यज्ञ के साथ भव्य आगाज हुआ.

Gita Jayanti Mahotsav
पंचकूला में गीता जयंती महोत्सव का शुभारम्भ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 29, 2025 at 7:46 PM IST

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला सेक्टर 6 स्थित गीता चौक पर आज (शनिवार) से हवन-यज्ञ के साथ तीन दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारम्भ किया गया. हवन में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया सहित अन्य नेता और लोगों ने आहुति डाली. इस दौरान सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि "भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरती से गीता का जो दिव्य संदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है और मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है." उन्होंने जिलावासियों से गीता के उपदेशों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया.

युवाओं से नशे से दूर रहने का आग्रह: सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में गीता का संदेश न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में व्यापक रूप से प्रसारित हुआ है." उन्होंने युवाओं से धर्म का मार्ग अपनाने और नशे से दूर रहने का आग्रह किया. साथ ही हवन के आयोजन के लिए जिला प्रशासन और श्री कृष्ण कृपा परिवार की सराहना की. उन्होंने कहा कि "पंचकूलावासियों की धार्मिक आस्था सराहनीय है, जो धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेते हैं."

Gita Jayanti Mahotsav
पंचकूला के गीता चौक में हवन-यज्ञ में शामिल राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा (Etv Bharat)

अंतरराष्ट्रीय हुआ गीता उत्सव: हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी अपने संबोधन में कहा कि "वर्तमान सरकार ने गीता जयंती को विराट स्वरूप दिया है. इस कारण आज यह उत्सव जिला, राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाया जाता है." उन्होंने कहा कि "हरियाणा की पावन भूमि से दिया गया भगवान श्री कृष्ण का संदेश विश्व भर का मार्गदर्शन कर रहा है." उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे गीता के संदेशों को जीवन में अपनाकर अपना जीवन सफल बनाएं. साथ ही कहा कि "पंचकूला तेजी से धर्म नगरी के रूप में उभर रहा है, जहां समय-समय पर अनेक धार्मिक आयोजन होते रहते हैं."

Gita Jayanti Mahotsav
पंचकूला के गीता चौक में हवन-यज्ञ (Etv Bharat)

यह पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे: इस दौरान ट्रस्ट के चेयरमैन शाम लाल बंसल, अध्यक्ष परविंदर ढींगरा, महासचिव धर्मपाल सिंगला, दीपक लूथरा, रिम्पी गर्ग, वृषभान गर्ग, वनीत जैन, परवीन अग्रवाल, अभिषेक मित्तल, नीरज मित्तल और भगवान दास मित्तल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे.

