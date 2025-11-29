ETV Bharat / state

पंचकूला के गीता चौक में हवन-यज्ञ के साथ गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत, सांसद बोली- 'गीता का संदेश आज भी प्रासंगिक'

पंचकूला में गीता जयंती महोत्सव का शुभारम्भ ( Etv Bharat )