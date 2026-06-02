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पंचकूला में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, अमेरिका के लोगों से कर रहे थे ठगी, 21 हिरासत में

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

पंचकूला: शहर पंचकूला में साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने पंचकूला के सेक्टर-2 की मार्केट स्थित एक कार्यालय पर छापेमारी कर 21 आरोपियों को हिरासत में लिया है. जबकि इस मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है. इन आरोपियों को किया गिरफ्तार: पुलिस को सेक्टर-2 मार्केट स्थित अल्फा इवेंट कंपनी के कार्यालय से विदेशी नागरिकों के साथ साइबर ठगी किए जाने संबंधी गुप्त सूचना मिली थी. इस सूचना के आधार पर साइबर थाना टीम ने गत सोमवार देर रात छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दर्ज एफआईआर में चार मुख्य आरोपियों नवदीप, अक्षय टिक्कू, रजा और अंकुर कपूर को गिरफ्तार किया है. पंचकूला में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ (ETV Bharat) कंप्यूटर, लैपटॉप, कैश व अन्य सामान बरामद: छापामारी के दौरान पुलिस ने मौके से 19 कंप्यूटर, 3 लेपटॉप, 11.30 लाख रुपये नकद, 3 वॉकी-टॉकी, 16 हैंडसेट, 2 वाई-फाई राउटर, एक नोट गिनने की मशीन, 3 पीओएस मशीनें और सोने के आभूषण बरामद किए हैं. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर उनका रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी.