ETV Bharat / state

पंचकूला में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, अमेरिका के लोगों से कर रहे थे ठगी, 21 हिरासत में

पंचकूला पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 21 लोगों को हिरासत में लिया. साथ ही लाखों नकदी बरामद की.

Panchkula Fake Call Center Busted
फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 2, 2026 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: शहर पंचकूला में साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने पंचकूला के सेक्टर-2 की मार्केट स्थित एक कार्यालय पर छापेमारी कर 21 आरोपियों को हिरासत में लिया है. जबकि इस मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है.

इन आरोपियों को किया गिरफ्तार: पुलिस को सेक्टर-2 मार्केट स्थित अल्फा इवेंट कंपनी के कार्यालय से विदेशी नागरिकों के साथ साइबर ठगी किए जाने संबंधी गुप्त सूचना मिली थी. इस सूचना के आधार पर साइबर थाना टीम ने गत सोमवार देर रात छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दर्ज एफआईआर में चार मुख्य आरोपियों नवदीप, अक्षय टिक्कू, रजा और अंकुर कपूर को गिरफ्तार किया है.

पंचकूला में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

कंप्यूटर, लैपटॉप, कैश व अन्य सामान बरामद: छापामारी के दौरान पुलिस ने मौके से 19 कंप्यूटर, 3 लेपटॉप, 11.30 लाख रुपये नकद, 3 वॉकी-टॉकी, 16 हैंडसेट, 2 वाई-फाई राउटर, एक नोट गिनने की मशीन, 3 पीओएस मशीनें और सोने के आभूषण बरामद किए हैं. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर उनका रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी.

अमेरिका के लोगों को बनाते थे निशाना: शुरूआती पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अमेरिका के लोगों से ठगी करते थे. इस कारण कॉल सेंटर भी अमेरिकी समय के अनुसार चलाया जा रहा था. यह कार्यालय में शाम करीब 7 बजे से रात 3 बजे तक काम किया जाता था.

अमेजन कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठगी: पुलिस पूछताछ में पता लगा कि आरोपी खुद को अमेजन कंपनी का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर अमेरिका के लोगों से फोन पर संपर्क करते थे. बातचीत के दौरान आरोपी लोगों को कई तरह के प्रलोभन व अन्य तरीकों से उलझाकर पहले उनके क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल करते, फिर उनके खातों को खाली करते थे.

फिलहाल पुलिस आरोपियों के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है. साथ ही पता लगाने के प्रयास जारी हैं कि ठगी के इस अंतरराष्ट्रीय रैकेट ने अब तक कितने लोगों से कुल कितनी रकम ठगी है.

ये भी पढ़ें:फेसबुक पर दोस्ती, फिर चला अफेयर, तकरार हुई तो मार दी गोली, सोनीपत में आशिक अरेस्ट

TAGGED:

CYBER FRAUD RACKET PANCHKULA
AMAZON CUSTOMER CARE SCAM
US CITIZENS ONLINE FRAUD
INTERNATIONAL CYBER FRAUD NETWORK
PANCHKULA FAKE CALL CENTER BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.