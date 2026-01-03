ETV Bharat / state

हरियाणा का पंचकूला बना मॉडल जिला, लिंगानुपात में अव्वल, 20 एमटीपी केंद्रों का पंजीकरण रद्द

हरियाणा का पंचकूला बना मॉडल जिला ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा के जिला पंचकूला ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थानीय उपलब्धि हासिल की है. दरअसल, पंचकूला ने जन्म के समय लिंगानुपात 971 दर्ज किया है, जो हरियाणा में सर्वाधिक आंकड़ा है. यह जानकारी पंचकूला की सिविल सर्जन डॉ. मुक्ता कुमार ने दी. बहु-आयामी प्रयासों से मिली सफलता:सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि, "यह उपलब्धि लिंग-आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर अंकुश लगाने, लिंग चयन और मातृ स्वास्थ्य से संबंधित कानूनी प्रावधानों के कठोर अनुपालन व जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए सतत् एवं बहु-आयामी प्रयासों से प्राप्त हुई है." लिंगानुपात में पंचकूला अव्वल (ETV Bharat) जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार: डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि, "नैदानिक सेवाओं एवं चिकित्सकीय गर्भपात सेवाओं के दुरूपयोग को रोकने और सुदृढ़ निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पंचकूला में 27 फरवरी 2025 से अल्ट्रासाउंड जांच से पूर्व सभी एएनसी मामलों में आरसीएच आईडी की अनिवार्य लिंकिंग लागू की गई. इससे सभी गर्भावस्थाओं की पूर्ण ट्रेसेबिलिटी एवं जवाबदेही सुनिश्चित हुई. साल 2025 के दौरान जिले में 157 पीसी-पीएनडीटी केंद्रों व 55 एमटीपी केंद्रों का निरीक्षण किया गया और कुल 9 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. इनमें से 4 पीसी-पीएनडीटी अधिनियम और 5 एमटीपी अधिनियम के अंतर्गत थे. इसके अतिरिक्त 15 बीएएमएस चिकित्सकों के निरीक्षण भी किए गए." एमटीपी मामलों में कमी प्रमुख संकेतक: डॉक्टर मुक्ता कुमार ने आगे बताया कि, "आंकड़ों के विश्लेषण से एमटीपी मामलों में उल्लेखनीय कमी परिलक्षित हुई है, जो बढ़ी हुई जागरूकता एवं अनुपालन को दर्शाती है. गर्भावस्था के दस सप्ताह तक के एमटीपी मामलों की संख्या वर्ष 2024 में 2880 से घटकर वर्ष 2025 में 2684 हो गई, जो लगभग 7 प्रतिशत की कमी दर्शाती है. दस सप्ताह से अधिक अवधि के एमटीपी मामलों में और अधिक तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2024 में 339 से घटकर वर्ष 2025 में 151 रह गई, जो 55.5 प्रतिशत की कमी है. उन्होंने कहा कि विशेष रूप से देर से किए जाने वाले एमटीपी मामलों में यह महत्वपूर्ण गिरावट, प्रभावी निगरानी एवं अवैध प्रथाओं के विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध का स्पष्ट संकेतक है."