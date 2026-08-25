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बरवाला किसान मेले में योजनाओं और तकनीक से रूबरू हुए किसान, विधायिका शक्ति रानी बोलीं- "मोरनी बनेगा ऑर्गेनिक खेती का हब"

पंचकूला: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला की ओर से आज मंडी बरवाला में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला आयोजित किया गया. इस मेले में कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा बतौर मुख्यातिथि शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "किसान केवल हमारे अन्नदाता नहीं, बल्कि वे देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास की सबसे मजबूत नींव हैं. सरकार का लक्ष्य केवल खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाना नहीं, किसानों को ऐसी फसलों से जोड़ना है, जिनसे देश की आयात पर निर्भरता कम हो और किसानों को आय के बेहतर अवसर मिलें."

6.97 करोड़ टन तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य: विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने आगे कहा कि, "केंद्र सरकार ने 3 अक्तूबर 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन को मंजूरी दी. इस मिशन का लक्ष्य देश में तिलहन के उत्पादन को 2022-23 के 3.9 करोड़ टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 6.97 करोड़ टन करना है. साथ ही घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ाकर देश की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर पूरा करने और आयात पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखा है. साल 2014-15 की तुलना में 2024-25 तक तिलहन के उत्पादन में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसी अवधि में तिलहन की उत्पादकता भी 1075 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1412 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है. उत्पादन में यह वृद्धि आगे भी जारी रही और 2025-26 में तिलहन का उत्पादन बढ़कर 4.306 करोड़ टन हो गया."

बरवाला किसान मेले में योजनाओं और तकनीक से रूबरू हुए किसान (ETV Bharat)

प्राकृतिक खेती के लिए यह मदद भी: विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि, "सूरजमुखी के प्रदर्शन प्लॉट पर 3600 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाने का प्रावधान है. हरियाणा सरकार किसानों को रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक और जहर-मुक्त खेती की ओर प्रोत्साहित कर रही है. प्राकृतिक खेती का उद्देश्य रसायनों को कम करने के साथ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, लागत कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और सुरक्षित कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है. किसानों को धनजीवामृत और बीजामृत जैसे प्राकृतिक कृषि इनपुट तैयार करने में सहायता दी जा रही है. इसके लिए चार ड्रम खरीदने पर 3 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है. प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन प्लॉट पर 4 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता भी दी जा रही है. इसके अलावा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत किसानों की मिट्टी की जांच वर्ष में दो बार निशुल्क की जाती है, ताकि किसान अपनी मिट्टी की स्थिति को समझकर उसके अनुसार खेती की योजना बना सकें."