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बरवाला किसान मेले में योजनाओं और तकनीक से रूबरू हुए किसान, विधायिका शक्ति रानी बोलीं- "मोरनी बनेगा ऑर्गेनिक खेती का हब"

बरवाला किसान मेले में प्राकृतिक खेती, तिलहन उत्पादन, सरकारी योजनाओं और आधुनिक तकनीक की जानकारी देकर किसानों को जागरूक किया गया.

Panchkula District Level Kisan Mela
बरवाला किसान मेला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2026 at 2:34 PM IST

5 Min Read
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पंचकूला: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला की ओर से आज मंडी बरवाला में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला आयोजित किया गया. इस मेले में कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा बतौर मुख्यातिथि शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "किसान केवल हमारे अन्नदाता नहीं, बल्कि वे देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास की सबसे मजबूत नींव हैं. सरकार का लक्ष्य केवल खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाना नहीं, किसानों को ऐसी फसलों से जोड़ना है, जिनसे देश की आयात पर निर्भरता कम हो और किसानों को आय के बेहतर अवसर मिलें."

6.97 करोड़ टन तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य: विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने आगे कहा कि, "केंद्र सरकार ने 3 अक्तूबर 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन को मंजूरी दी. इस मिशन का लक्ष्य देश में तिलहन के उत्पादन को 2022-23 के 3.9 करोड़ टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 6.97 करोड़ टन करना है. साथ ही घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ाकर देश की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर पूरा करने और आयात पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखा है. साल 2014-15 की तुलना में 2024-25 तक तिलहन के उत्पादन में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसी अवधि में तिलहन की उत्पादकता भी 1075 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1412 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है. उत्पादन में यह वृद्धि आगे भी जारी रही और 2025-26 में तिलहन का उत्पादन बढ़कर 4.306 करोड़ टन हो गया."

Panchkula District Level Kisan Mela
बरवाला किसान मेले में योजनाओं और तकनीक से रूबरू हुए किसान (ETV Bharat)

प्राकृतिक खेती के लिए यह मदद भी: विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि, "सूरजमुखी के प्रदर्शन प्लॉट पर 3600 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाने का प्रावधान है. हरियाणा सरकार किसानों को रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक और जहर-मुक्त खेती की ओर प्रोत्साहित कर रही है. प्राकृतिक खेती का उद्देश्य रसायनों को कम करने के साथ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, लागत कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और सुरक्षित कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है. किसानों को धनजीवामृत और बीजामृत जैसे प्राकृतिक कृषि इनपुट तैयार करने में सहायता दी जा रही है. इसके लिए चार ड्रम खरीदने पर 3 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है. प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन प्लॉट पर 4 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता भी दी जा रही है. इसके अलावा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत किसानों की मिट्टी की जांच वर्ष में दो बार निशुल्क की जाती है, ताकि किसान अपनी मिट्टी की स्थिति को समझकर उसके अनुसार खेती की योजना बना सकें."

Panchkula District Level Kisan Mela
विधायिका शक्ति रानी (ETV Bharat)

मोरनी प्राकृतिक खेती का आदर्श उदाहरण: विधायिका ने मोरनी क्षेत्र को जिला पंचकूला की विशेष पहचान बताते हुए कहा कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने मोरनी ब्लॉक को ऑर्गेनिक ब्लॉक (जैविक ब्लॉक) घोषित किया है. इसका मकसद क्षेत्र में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना, किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ना और मोरनी की प्राकृतिक विरासत के अनुरूप कृषि को नई दिशा देना है. आगामी समय में मोरनी पर्यटन के साथ साथ प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पादों और कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक आदर्श उदाहरण बनेगा."

मेला आधुनिकता से जोड़ने का माध्यम: शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि, "वर्तमान में कृषि में ड्रोन टैक्नॉलाजी, आधुनिक मशीनरी और डिजिटल खेती का महत्व तेजी से बढ़ रहा है. नमो ड्रोन दीदी जैसी पहल के माध्यम से किसानों को फसलों पर ड्रोन से स्प्रे जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. हमें ऐसी खेती की ओर बढ़ना है जो किसान के लिए लाभकारी हो, पानी के लिए सुरक्षित हो, मिट्टी के लिए स्वस्थ हो और देश के लिए आत्मनिर्भरता का आधार बने. यह कार्यक्रम केवल किसान मेला नहीं, बल्कि किसानों तक नई जानकारी, नई तकनीक और सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है."

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मान: विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान आयोजित कृषि क्षेत्र पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया. उन्होंने नमो दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी मोरनी की अमीता राणा को भी सम्मानित किया.

यह पदाधिकारी और किसान मौजूद: इससे पहले खंड कृषि अधिकारी रायपुररानी डॉ अमनदीप सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसान हितैषी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को योजनाओं का लाभ उठाने को कहा. इस मौके पर डॉ सुभाष समेत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला के उपनिदेशक डॉ. रविंद्र जाखड़, एसडीओ जितेंद्र, जिला परिषद के सदस्य बहादुर राणा, ब्लॉक समिति रायपुररानी के चेयरमैन सतबीर राणा, ब्लॉक समिति बरवाला के चेयरमैन राजीव राठौर, मार्केट कमेटी बरवाला के वाईस चेयरमैन अक्षय, मंडलाध्यक्ष रायपुररानी रोहित सैनी और कृषि विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी और किसान उपस्थित रहे.

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