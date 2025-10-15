ETV Bharat / state

मिठाई बेचने वालों को पंचकूला उपायुक्त की चेतावनी, बोले- 'मिठाई और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं'

स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री: उपायुक्त ने कहा कि त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में लोग मिठाईयां और अन्य खाद्य सामग्री खरीदते हैं. जिला प्रशासन नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों की टीमों का गठन किया गया है, जो ब्रांडेड स्वीट्स शॉप्स और रेस्टोरेंट्स के साथ-साथ अन्य मिठाई की दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करेंगी. इन निरीक्षणों के दौरान मिठाइयों, दूध से बने उत्पादों और अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाएगी.

प्रमुख मिठाई विक्रेताओं से मीटिंग: उपायुक्त ने आज, बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में पंचकूला के प्रमुख मिठाई विक्रेताओं- गोपाल स्वीट्स, अनुपम स्वीट्स, सिंधी स्वीट्स, रौनक स्वीट्स के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ-साथ दुकानों में स्वच्छता व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाए.

पंचकूला: जिला पंचकूला के उपायुक्त सतपाल शर्मा ने दीपावली पर्व के मद्देनजर मिठाई विक्रेताओं और खाद्य प्रतिष्ठानों को मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी या मिलावट किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि कोई विक्रेता नागरिकों की सेहत से खिलवाड़ करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही गई.

लंबे समय तक स्टोर ना करें मिठाई और खाद्य पदार्थ: उपायुक्त ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न दुकानों से मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं. साथ ही खाद्य प्रतिष्ठान और मिठाई दुकान संचालकों को जागरूक करते हुए आवश्यक सुधार करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं. उन्होंने मिठाई विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे मांग के अनुसार ही मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करें लेकिन इन्हें लंबे समय तक स्टोर न करें. उन्होंने कहा कि मिठाई तैयार करने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और स्टाफ द्वारा दस्ताने, कैप आदि का अनिवार्य रूप से उपयोग करें.

लोग गुणवत्ता की जांच अवश्य करें: उपायुक्त ने निर्देश दिए कि अधिक उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों जैसे- दूध, मावा, मिठाई, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट और ब्रांडेड स्वीट्स की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी मिठाईयों और खाद्य सामग्रियों पर निर्माण तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो. उपायुक्त ने कहा कि नागरिक भी त्योहारों के अवसर पर मिठाईयों और खाद्य सामग्री खरीदते समय उनके निर्माण एवं समाप्ति तिथि, गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, ताकि किसी प्रकार की मिलावट या खराब सामग्री से बचा जा सके.

गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आश्वासन: बैठक में स्वीट्स शॉप्स और खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को आश्वासन दिया कि त्योहारों के मद्देनजर मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के साथ-साथ स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम पंचकूला चन्द्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगराधीश जागृति, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. आजाद के अलावा गोपाल स्वीट्स से मनप्रीत सिंह, सिंधी स्वीट्स से अभिषेक बजाज, अनुपम स्वीट्स से रवि, रौनक स्वीट्स से चन्द्र और अन्य मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.