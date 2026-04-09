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पंचकूला में शेयर मार्केट में डबल मुनाफे का झांसा देकर 1.75 करोड़ की ठगी, बैंककर्मी निकला मास्टरमाइंड, गुजरात से दो बैंक कर्मचारी गिरफ्तार

पंचकूला में शेयर मुनाफे का झांसा देकर 1.75 करोड़ ठगी मामले में दो आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार हुए हैं.

PANCHKULA CYBER FRAUD
पंचकूला में शेयर मार्केट में डबल मुनाफे का झांसा देकर 1.75 करोड़ की ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 9, 2026 at 5:00 PM IST

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पंचकूला: साइबर अपराध के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही पंचकूला पुलिस को एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में कामयाबी मिली है. शेयर मार्केट में निवेश पर दोगुना मुनाफा देने का लालच देकर 1 करोड़ 75 लाख रुपये की ठगी के मामले में साइबर क्राइम थाना पंचकूला की टीम ने गुजरात के अहमदाबाद से 2 बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृष्ण प्रताप और बादल गुरनाम सिंह निवासी अहमदाबाद, गुजरात के रूप में हुई है. आरोपियों को बीती 8 अप्रैल को अदालत में पेश कर आगामी पूछताछ के लिए उनका 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है.

विज्ञापन दिखा व्हाट्सएप पर लिंक भेजा: यह मामला जुलाई 2024 में दर्ज किया गया था. पंचकूला निवासी शिकायतकर्ता ने 31 जुलाई 2024 को साइबर थाना पंचकूला में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत के अनुसार 5 जुलाई 2024 को उसे फेसबुक पर शेयर मार्केट से जुड़ा एक आकर्षक विज्ञापन दिखाई दिया. विज्ञापन को लाइक करने के बाद शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक भेजा गया, जिसके जरिए उसे शेयर बाजार में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया गया. ठगों ने सुनियोजित तरीके से भरोसा जीतकर शिकायतकर्ता से अलग-अलग चरणों में बड़ी रकम निवेश करवाई और फिर कुल 1.75 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया.

दोनों कर्मचारियों की ठगों से मिलीभगत: शिकायत की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना पंचकूला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338, 340 व 61 के तहत मामला दर्ज किया गया. इस मामले की जांच साइबर थाना प्रभारी युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में सब-इंस्पेक्टर भूप सिंह द्वारा की जा रही है. जांच में सामने आया कि गिरफ्तार दोनों बैंक कर्मचारी साइबर ठगों के साथ मिलकर भोले-भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाने, उनके दस्तावेज एकत्र करने और ठगी की रकम को विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराने में अहम भूमिका निभाते थे.

12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि, "इस साइबर फ्रॉड नेटवर्क में अब तक कुल 12 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. मामले में 16 दिसंबर 2024 को दो आरोपी कृष्ण कुमार और सुभाष को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 11 जुलाई 2025 को संजय कुमार उर्फ बॉक्सर, 27 जुलाई को तेजेन्द्र पाल सिंह, 3 अक्टूबर को हरजीत सिंह, फिर परविंद्र, 13 अक्टूबर को हैरी, 3 नवंबर को चेतन, इसके बाद अरविंद भानुशाली, 17 नवंबर को किशन और 22 नवंबर को नवीन भाई को गिरफ्तार किया गया. हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को 12वें आरोपी रौनक ठक्कर निवासी गुजरात को पकड़ा गया था. अब इस कड़ी में दो और आरोपियों की गिरफ्तारी से जांच को मजबूती मिलने का दावा किया गया है."

सोशल मीडिया पर अंजान लिंक या प्रलोभन में न फंसें: डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि, "सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर निवेश, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, आईपीओ या मोटे मुनाफे के नाम पर आने वाले किसी भी लिंक, ग्रुप या ऑफर पर बिना सत्यापन भरोसा न करें. किसी भी अनजान ऐप, वेबसाइट या लिंक पर अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, पिन या निजी दस्तावेज साझा न करें. यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या cybercrime.gov.in पोर्टल पर रिपोर्ट करें, ताकि समय रहते रकम को ट्रैक कर फ्रीज कराया जा सके."

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