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नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सख्त, आरोपी को 20 साल की सजा

पंचकूला: जिला पंचकूला के थाना कालका क्षेत्र में साल 2025 में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म और निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है. जुर्माना अदायगी न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. कोर्ट के इस फैसले को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति पुलिस की तत्परता और न्यायिक संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है.

17 वर्षीय किशोरी को फंसाया: इस बारे में डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि, "अप्रैल 2025 में एक 17 वर्षीय किशोरी ने शिकायत दर्ज कराई कि एक युवक ने उससे दोस्ती कर, बातों में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके साथ ही आरोपी ने पीड़िता को उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी. शिकायत पर पुलिस ने तुरंत पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और काउंसलिंग कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया."

वैज्ञानिक और तथ्यात्मक साक्ष्यों से मजबूती: डीसीपी ने बताया कि, "पुलिस टीम ने मामले में वैज्ञानिक और तथ्यात्मक साक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर एकत्र किया और अदालत में केस की बेहद मजबूत पैरवी की. पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस सबूतों के आधार पर फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई."