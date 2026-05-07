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"रेखा शर्मा अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकती", पंचकूला कोर्ट में सुनवाई, भजनलाल-चंद्रमोहन पर बदमाशी करने का किया था कमेंट

हरियाणा के पूर्व सीएम भजनलाल, विधायक चंद्रमोहन पर विवादित बयान देने पर पंचकूला कोर्ट में सुनवाई हुई है.

Panchkula Court on BJP MP Rekha Sharma Controversial Statement on Bhajanlal Bansilal Chandramohan
"रेखा शर्मा अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकती" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 7, 2026 at 8:45 PM IST

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पंचकूला: बीते दिनों पंचकूला में भाजपा से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल, विधायक चंद्रमोहन पर टिप्पणी करने के मामले में आज, गुरुवार को पंचकूला कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सांसद रेखा शर्मा स्वयं कोर्ट में पेश नहीं हुई लेकिन उनकी ओर से एडवोकेट रवीश कौशिक ने उनका पक्ष रखा. रवीश हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.

कोर्ट की टिप्पणी: विधायक चंद्रमोहन के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केस चलने तक सांसद रेखा शर्मा, चंद्रमोहन और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल पर किसी तरह का कोई अभद्र बयान नहीं दे सकती. वहीं, न्यायधीश अरुणिमा चौहान की कोर्ट ने मानहानि मामले की अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त की तिथि निर्धारित की है और उस दौरान सांसद रेखा शर्मा को कोर्ट में स्वयं अपना पक्ष रखना है. इसके अलावा विधायक चंद्रमोहन द्वारा दायर क्रिमिनल मामले की सुनवाई बीस मई को होगी.

जनसभा के दौरान दिया बयान: गौरतलब है कि सांसद रेखा शर्मा ने बीती 24 अप्रैल को पंचकूला में भाजपा के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर आपत्तिजनक बयान दिया था.

दोनों पक्षों के वकील की दलील: चंद्रमोहन के वकील दीपांशु बंसल ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि सांसद रेखा शर्मा ने पब्लिक डोमेन में अभद्र टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि जहां भी संबंधित वीडियो पोस्ट किया गया है, उसे हटाया जाए. कहा गया कि विधायक चंद्रमोहन और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बारे में कहीं भी इस तरह की टिप्पणी न की जाए, क्योंकि ऐसी अभद्र टिप्पणी से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. वहीं रेखा शर्मा की ओर से एडवोकेट रवीश कौशिक ने कहा कि उन्होंने (भाजपा सांसद) द्वारा कोई वीडियो पोस्ट नहीं की गई है. ये भाषण जनसभा में दिया गया था. कहा गया कि भजनलाल और चंद्रमोहन पर टिप्पणी करने पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक टिप्पणी का अभद्र होना साबित नहीं हुआ है.

केस चलने तक अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगी: कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया कि केस चलने तक भाजपा सांसद रेखा शर्मा विधायक चंद्रमोहन और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को लेकर कोई अभद्र टिप्पणी, अभद्र कंटेंट और अभद्र बयान नहीं देंगी.

लीगल नोटिस में अंकित बातें: पंचकूला में कांग्रेस से मौजूदा विधायक चंद्रमोहन ने इस मामले में सिविल और क्रिमिनल दो अलग अलग केस दायर किए हैं. इससे पहले उन्होंने रेखा शर्मा को माफी मांगने के लिए सात दिन का समय दिया था, जो समय बीती तीन मई को पूरा हो गया. चंद्रमोहन ने लीगल नोटिस में कहा कि राजनीति में पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में झूठे आरोप लगाना गलत है. स्व. चौधरी भजनलाल हरियाणा के तीन बार मुख्यमंत्री रहे और राज्य के निर्माण से लेकर उसके विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. पंचकूला को बसाने और विकसित करने का श्रेय भी भजनलाल को जाता है. चंद्रमोहन ने कहा कि वे स्वयं भी पांच बार विधायक रह चुके हैं और प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं.

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