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सीबीआई का बड़ा एक्शन, पंचकूला में सीजीएसटी सुपरिंटेंडेंट 10 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

सीबीआई का बड़ा एक्शन ( ians )

पंचकूला: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंचकूला में तैनात केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) के एक सुपरीटेंडेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. सीबीआई टीम ने शिकायत के बाद आरोपी पर ट्रैप लगाकर उसे काबू किया. साथ ही आरोपी के कब्जे से रिश्वत के दस लाख रूपये बरामद किए. फिलहाल सीबीआई मामले की आगामी पड़ताल में जुटी है.

सुपरिटेंडेंट का रिश्वतखोर सौदा: सीबीआई ने प्राप्त शिकायत के आधार पर गुरुवार को पहले आरोपी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया. आरोप हैं कि आरोपी ने एक निजी फर्म के पार्टनर (शिकायतकर्ता) से पचास लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. ये रिश्वत फर्म के खिलाफ चल रही जीएसटी की कार्यवाही में अनुचित लाभ पहुंचाने के एवज मांगी. इस कार्यवाही में भारी जुर्माना न लगाने और नए डिमांड नोटिस जारी न करना शामिल था. इसके बाद आरोपी ने रिश्वत की रकम घटाकर 20 लाख रुपये कर दी. इसमें से पहली किस्त के रूप में दस लाख रुपये पहले दिए जाने थे.