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पंचकूला में हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी की मैराथन मीटिंग्स, 3 महीने में हर बूथ पर 11 सदस्यीय समिति बनाने का टास्क

पंचकूला में हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी की मैराथन मीटिंग्स ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने के लिए आगामी तीन महीनों में प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर 11 सदस्यीय समिति के गठन एवं पुनर्गठन का लक्ष्य निर्धारित किया है.

पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी : इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी. संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी जिलों में प्रवास कर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे. इस दौरान रात्रि प्रवास भी किया जाएगा, ताकि संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा समेत पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क मजबूत हो सके. हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी और सह-प्रभारी भोला सिंह के साथ गुरुवार को बैक-टू-बैक कई मीटिंगों के बाद यह जानकारी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने दी. इस दौरान वह पंजाब की आप सरकार और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर बरसी. डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने युवाओं के भविष्य को गर्त में धकेल दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी झूठ का प्रचार कर देश में अराजकता लाने का प्रयास कर रही है.

3 महीने में हर बूथ पर 11 सदस्यीय समिति बनाने का टास्क (ETV Bharat) पंचकमल में पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत: भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं हरियाणा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद डॉ. भोला सिंह गुरुवार को अपने दो दिवसीय हरियाणा प्रवास के तहत प्रदेश कार्यालय पंचकमल पहुंचे. यहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. पहले दिन हुई संगठनात्मक बैठकों में बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया. स्मृति ईरानी का स्वागत करती अर्चना गुप्ता (ETV Bharat) स्मृति ईरानी ने दिया मार्गदर्शन : बैठकों की अध्यक्षता कर रहीं प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने मीडिया को प्रवास और संगठनात्मक कार्ययोजना की विस्तार से जानकारी दी. पहले दिन राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ने प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन राणा और प्रदेश महामंत्री गोपाल शर्मा, सत्यप्रकाश जरावता और वेद फुल्ला के साथ बैठक की. इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों और सभी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ अलग-अलग संगठनात्मक बैठकें की. इनमें संगठन की मजबूती और आगामी तीन महीनों की कार्य योजना को लेकर मार्गदर्शन दिया गया. स्मृति ईरानी ने ली बैठक (ETV Bharat)