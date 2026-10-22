पंचकूला में हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी की मैराथन मीटिंग्स, 3 महीने में हर बूथ पर 11 सदस्यीय समिति बनाने का टास्क
हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी की बैठकों के बाद प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा है कि तीन माह में हर बूथ पर 11 सदस्यीय समिति बनेगी.
Published : October 22, 2026 at 10:44 PM IST
पंचकूला: हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने के लिए आगामी तीन महीनों में प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर 11 सदस्यीय समिति के गठन एवं पुनर्गठन का लक्ष्य निर्धारित किया है.
पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी : इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी. संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी जिलों में प्रवास कर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे. इस दौरान रात्रि प्रवास भी किया जाएगा, ताकि संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा समेत पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क मजबूत हो सके. हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी और सह-प्रभारी भोला सिंह के साथ गुरुवार को बैक-टू-बैक कई मीटिंगों के बाद यह जानकारी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने दी. इस दौरान वह पंजाब की आप सरकार और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर बरसी. डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने युवाओं के भविष्य को गर्त में धकेल दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी झूठ का प्रचार कर देश में अराजकता लाने का प्रयास कर रही है.
पंचकमल में पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत: भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं हरियाणा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद डॉ. भोला सिंह गुरुवार को अपने दो दिवसीय हरियाणा प्रवास के तहत प्रदेश कार्यालय पंचकमल पहुंचे. यहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. पहले दिन हुई संगठनात्मक बैठकों में बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया.
स्मृति ईरानी ने दिया मार्गदर्शन : बैठकों की अध्यक्षता कर रहीं प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने मीडिया को प्रवास और संगठनात्मक कार्ययोजना की विस्तार से जानकारी दी. पहले दिन राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ने प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन राणा और प्रदेश महामंत्री गोपाल शर्मा, सत्यप्रकाश जरावता और वेद फुल्ला के साथ बैठक की. इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों और सभी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ अलग-अलग संगठनात्मक बैठकें की. इनमें संगठन की मजबूती और आगामी तीन महीनों की कार्य योजना को लेकर मार्गदर्शन दिया गया.
प्रत्येक बूथ पर जिम्मेदारी तय: डॉ. अर्चना गुप्ता ने बताया कि बूथ समितियों के गठन एवं पुनर्गठन और पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति के लिए प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश महामंत्रियों और जिला प्रभारियों के नियमित प्रवास सुनिश्चित किए जाएंगे. इन प्रवासों में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, बूथ स्तर की स्थिति की समीक्षा और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी जिलों में रात्रि प्रवास भी करेंगे. इस दौरान वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उनके अनुभवों का लाभ संगठन को दिलाने पर जोर रहेगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई न कोई जिम्मेदारी मिले और संगठन के प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ता तय हो. इससे संगठनात्मक गतिविधियों में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता बढ़ेगी.
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर: प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के साथ केंद्र और हरियाणा सरकार की गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा. किसी पात्र व्यक्ति को लाभ लेने में समस्या आती है तो कार्यकर्ता समाधान में सहयोग करेंगे. अंत्योदय की भावना के अनुरूप अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है.
दूसरे दिन भी संगठनात्मक मजबूती पर मंथन: दो दिवसीय प्रवास के दौरान संगठन के विभिन्न स्तरों पर संवाद का सिलसिला जारी रखा जाएगा. प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ बैठकों के बाद तीन कार्यकाल तक प्रदेश पदाधिकारी रहे नेताओं, मोर्चों के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ भी बैठक की जाएगी. डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि बैठकों में मिले मार्गदर्शन के अनुरूप बूथ स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाने और प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा. आगामी तीन महीनों में बूथ समितियों के गठन एवं पुनर्गठन, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
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