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पंचकूला अलिफ लैला क्लब फायरिंग मामला: पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने, ड्रग्स-हवाला नेटवर्क की जांच अब ATS के हवाले

पंचकूला: पंचकूला सेक्टर-11 स्थित अलिफ लैला नाइट क्लब में पिछले दिनों हुए फायरिंग मामले के तार पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं. ऐसे में आगामी जांच की जिम्मेदारी एंटी टेररिस्ट स्कवायड को सौंप दी गई है. जबकि इससे पहले इस मामले की जांच पंचकूला क्राइम ब्रांच-19 की टीम कर रही थी.

पाकिस्तान से जुड़े कनेक्शन: क्राइम ब्रांच ने जांच में पाया कि गिरफ्तार आरोपियों के कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हैं. जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान व अन्य देशों में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर हरियाणा-पंजाब में बतौर ड्रग्स ट्रांजिट काम कर रहे थे. इसके लिए उन्हें टेरर फंडिंग भी की जा रही थी. इस खुलासे के बाद उच्च पदस्थ अधिकारियों ने आगामी जांच की जिम्मेदारी विशेष रूप से गठित एटीएस को सौंपी.

विदेश में बैठा आका और आरोपी हैं जानकार: इस बारे में क्राइम ब्रांच इंचार्ज ने बताया कि, "मामले में गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे अपने आका "गुरी" के आदेश से पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते भेजी जाने वाली नशे की खेप को ट्रांजिट करते थे. इसके एवज में आरोपी बताए गई जगहों से पैसों को भी यहां-वहां करते रहे. आरोपी और विदेश में बैठा उनका आका गुरी पंजाब के जिला फिरोजपुर के रहने वाले हैं. पुलिस जांच के अनुसार एक-दूसरे को पहले से जानते होने के कारण टेरर फंडिंग, हवाला नेटवर्क और ड्रग्स के इस अवैध धंधे को सभी अपने नेटवर्क के जरिए पंजाब-हरियाणा में चलाते रहे हैं. मामले में पुलिस जांच ने उस समय तेजी पकड़ी, जब फायरिंग के मुख्य आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ काकू को पंजाब के खरड़ से गिरफ्तार किया गया. उस दौरान आरोपी के कब्जे से तुर्की मेड जिगाना पिस्टल, आठ कारतूस और वारदात में इस्तेमाल XUV-500 गाड़ी बरामद हुई.

फिरोजपुर से कनेक्शन: क्राइम ब्रांच की मानें तो आरोपी से जिगाना पिस्टल की बरामदगी के बाद पुलिस ने जांच को तेज किया. हथियार और कारतूसों की बरामदगी के बाद आरोपियों के नेटवर्क पर फोकस किया गया. इस दौरान पुलिस जांच सीमा पार पाकिस्तान तक जा पहुंची. ऐसे में पुलिस ने टेरर और हवाला गतिविधियों पर जांच आगे बढ़ाई. इस दौरान जांच में सामने आया कि गुरप्रीत समेत तीनों आरोपी पाकिस्तान सीमा से लगे क्षेत्रों के रहने वाले हैं. ऐसे में मामला एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) को ट्रांसफर होने पर अब देश के लिए खतरा पैदा करने वाले संगठनों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की टीम आरोपियों के नेटवर्क की जांच में जुटी है. आगामी जांच में गिरोह से जुड़े लोगों और आरोपियों से बरामद हथियारों संबंधी जानकारी जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

ड्रग्स मनी हवाला ऑपरेटरों तक पहुंचाई: शुरुआती पुलिस जांच में सामने आया कि उक्त क्लब में फायरिंग करने के आरोपी किसी बड़े नेटवर्क के लिए बतौर ड्रग्स और मनी ट्रांजिट का काम करते रहे. चंडीगढ़, पंचकूला व मोहाली (ट्राईसिटी) के पब, क्लब और नशे की अवैध सप्लाई से इकट्ठा होने वाली 'ड्रग्स मनी' को वे अपने आका के कहने पर यहां-वहां करते थे, यानी कि आरोपी पैसों को हवाला ऑपरेटरों के जरिए विदेश में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाते थे.