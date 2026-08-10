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पंचकूला नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में निकला आगे, पिछले वर्ष के मुकाबले पहली तिमाही में 78.57 प्रतिशत लक्ष्य पूरी

पंचकूला नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में बीते साल से काफी आगे निकल गया है. पहली तिमाही में 78.57 प्रतिशत वसूली पूरी.

Panchkula Municipal Corporation
पंचकूला निगम आयुक्त विनय कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2026 at 8:39 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा सरकार की नई प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट व्यवस्था से पहले पंचकूला नगर निगम संपत्ति मालिकों से कर वसूली के प्रयासों में जुटा है. वहीं, गौर करने वाली बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में नगर निगम चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ही 78.57 प्रतिशत वसूली पूरी कर चुका है. निगम के आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जहां कुल 14 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूला गया. वहीं चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ही 11 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल लिया गया है.

700 लोगों को दूसरा नोटिस जारी: निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि "21.43 प्रतिशत कर दाताओं को दूसरी बार नोटिस जारी किया जा चुका है. यदि निर्धारित समयावधि में वे टैक्स का भुगतान नहीं करते तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ संपत्तियों की सीलिंग सहित कानूनी प्रावधानों के अनुसार अन्य वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पहले नोटिस के बाद टैक्स का भुगतान नहीं करने पर दूसरा नोटिस जारी किया गया है."

31 अगस्त तक पुराना टैक्स कर सकते हैं भुगतानः वहीं, नई प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट व्यवस्था लागू होने से पहले लोगों को पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स का भुगतान करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस समयाविध के बाद आगामी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. पुरानी व्यवस्था के तहत 31 अगस्त 2026 तक का ही समय प्रदान किया गया है. इसके बाद कलेक्टर रेट आधारित नई प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट प्रणाली सभी प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अनिवार्य हो जाएगी.

30 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित: निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में कुल 30 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक चरण की पहली तिमाही में जुटाए गए प्रॉपर्टी टैक्स की शेष बकाया राशि प्राप्त करने का प्रयास है. इसके बाद अगले विभिन्न चरणों में निर्धारित तीस करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे.

ब्याज राशि में 75 प्रतिशत की छूट: निगम के आयुक्त विनय कुमार ने कहा कि, "हरियाणा सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज राशि में 75 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है. लेकिन इस छूट का लाभ वे संपत्ति मालिक उठा सकेंगे, जो 31 अगस्त 2026 तक अपनी संपूर्ण बकाया राशि जमा करेंगे. उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि के बाद निगम के पास आगामी कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता, क्योंकि प्रदेश सरकार से केवल एक माह का अवसर ही मिल सका है."

दस दिन का समय निकला: आयुक्त विनय कुमार ने कहा कि, "रिकॉर्ड में 608 निजी संपत्तियों ऐसी हैं, जिनमें प्रत्येक पर 2 लाख रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. जिन संपत्ति मालिकों का दो लाख से अधिक बकाया शेष है, उन्हीं संपत्ति मालिकों को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है. कुल मिलाकर लगभग 25 करोड़ रुपये की राशि लंबित है. उन्होंने कहा कि टैक्स भुगतान के लिए महज 21 दिन शेष हैं." वहीं 76 सरकारी संपत्तियों पर भी दो लाख रुपये से अधिक बकाया, जोकि लगभग 11 करोड़ रुपये देनदारी बनती है. लेकिन टैक्स की राशि का भुगतान प्राप्त होने वाले बजट के तहत किया जा सकता है. आयुक्त ने निर्धारित समयावधि में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर ब्याज पर 75 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया है.

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