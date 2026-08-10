ETV Bharat / state

पंचकूला नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में निकला आगे, पिछले वर्ष के मुकाबले पहली तिमाही में 78.57 प्रतिशत लक्ष्य पूरी

पंचकूला निगम आयुक्त विनय कुमार ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा सरकार की नई प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट व्यवस्था से पहले पंचकूला नगर निगम संपत्ति मालिकों से कर वसूली के प्रयासों में जुटा है. वहीं, गौर करने वाली बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में नगर निगम चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ही 78.57 प्रतिशत वसूली पूरी कर चुका है. निगम के आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जहां कुल 14 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूला गया. वहीं चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ही 11 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल लिया गया है. 700 लोगों को दूसरा नोटिस जारी: निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि "21.43 प्रतिशत कर दाताओं को दूसरी बार नोटिस जारी किया जा चुका है. यदि निर्धारित समयावधि में वे टैक्स का भुगतान नहीं करते तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ संपत्तियों की सीलिंग सहित कानूनी प्रावधानों के अनुसार अन्य वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पहले नोटिस के बाद टैक्स का भुगतान नहीं करने पर दूसरा नोटिस जारी किया गया है." 31 अगस्त तक पुराना टैक्स कर सकते हैं भुगतानः वहीं, नई प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट व्यवस्था लागू होने से पहले लोगों को पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स का भुगतान करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस समयाविध के बाद आगामी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. पुरानी व्यवस्था के तहत 31 अगस्त 2026 तक का ही समय प्रदान किया गया है. इसके बाद कलेक्टर रेट आधारित नई प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट प्रणाली सभी प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अनिवार्य हो जाएगी.