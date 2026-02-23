ETV Bharat / state

पंचकूला में ड्राइवर ने कारोबारी मालिक का तोड़ा भरोसा, डुप्लीकेट रिमोट की मदद से फॉर्च्यूनर से ले उड़ा 2.20 लाख रुपये, गिरफ्तार

चोरी का आरोपी चालक गिरफ्तार ( Etv Bharat )

पंचकूला: एक कारोबारी को अपने ड्राइवर पर जरूर से ज्यादा भरोसा करना पंचकूला में महंगा पड़ गया. दरअसल, आरोपी पांच साल से बतौर ड्राइवर नौकरी कर रहा था, जिसके चलते कारोबारी मालिक उस पर काफी भरोसा करने लगा. लेकिन आरोपी ड्राइवर ने मालिक की फॉर्च्यूनर गाड़ी के रिमोट की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर गाड़ी में रखे 2.20 लाख रुपये साफ कर दिए. हालांकि, मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. साथ ही आरोपी के कब्जे से चोरी की गई पूरी रकम बरामद कर ली गई है. दो दिनों में साफ की रकम: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि "बीती 21 फरवरी को सेक्टर-2 पुलिस चौकी में कारोबारी ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने कारोबार के सिलसिले में अपनी फॉर्च्यूनर कार में अकसर नकदी रखते हैं." बताया कि "बीती 16 फरवरी को उनकी गाड़ी में करीब तीन लाख रुपये रखे हुए थे लेकिन 17 फरवरी की सुबह उन्होंने देखा कि उनमें से 1. 70 लाख रुपये गायब थे. इसके अगले दिन दोबारा गाड़ी से पचास हजार रुपये चोरी हो गए. इस तरह आरोपी ड्राइवर ने कार से कुल दो लाख बीस हजार नकदी चोरी की. शिकायत पर सेक्टर-5 थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया."