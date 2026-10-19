झांसी का एक ऐसा मंदिर जहां हर बीमारी के लिए अलग अलग देवियां विराजमान, जानिए परंपरा और विश्वास के अनूठे संगम का इतिहास
अमित कुमार के संपादन में संवादाता शाश्वत सिंह की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 6:10 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 7:24 PM IST
झांसी: बुंदेलखंड की वीरभूमि झांसी जहां का कण कण इतिहास की कहानियां सुनाता है. इसी पावन धरा पर ऐसा स्थान भी है जहां इतिहास और आस्था एक साथ नतमस्तक हो जाते हैं.जहां भक्तों को आस्था का जीवंत अनुभव होता है. ऐसा ही एक स्थान है झांसी किले के तलहटी में स्थापित पंचकुइयां माता मंदिर. 400 सालों से ज्यादा प्राचीन यह मंदिर पांच पवित्र कुओं के बीच स्थित है. जहां स्थापित दक्षिण मुखी देवियां पर लाखों श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास आज भी कायम है.
यहां भक्त दर्शन पूजन कर मन्नत मांगने के साथ साथ अपना इलाज कराने भी आते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग माता विराजमान हैं. और हर बीमारियों के लिए अलग अलग चढ़ावा भी चढ़ता है. कहीं खीर-पुरी का भोग चढ़ता है तो कहीं पालक भाजी.
चंदेलकाल में मंदिर की स्थापना
चंदेल राजाओं ने मंदिर की स्थापना कराई थी. लेकिन तब मंदिर का स्वरूप बहुत छोटा था. उस समय मंदिर के मुख्य दरबार में सिर्फ शीतला माता और संकटा माता की प्रतिमाओं को चंदेलों ने स्थापित किया था.सोलहवीं शताब्दी में वीर सिंह जूदेव ने झांसी किले के निर्माण के दौरान पहले से मौजूद छोटे मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान कराया. इसे बेहतर रुप देने में गोसाइयों ने भी अहम भूमिका बताई जाती है.परंपरा में मंदिर को नगर की आराध्य देवी भी माना जाता है.मंदिर के नाम को लेकर भी एक विशिष्ट मान्यता है. कहा जाता है कि पांच कुओं के बीच होने के कारण इसका नाम पंचकुइयां पड़ा. लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक कुआं ही बचा है.
परंपरा पर अब विश्वास भारी
मुख्य पुजारी रामकिशोर के मुताबिक पंचकुइयां मंदिर की सबसे विशिष्ट पहचान परिसर में प्रचलित अलग-अलग देवी स्थानों से जुड़ी लोकपरंपराएं हैं. श्रद्धालु अपनी मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर पूजा-अर्चना करते हैं. मुख्य दरबार में शीतला माता और संकटा माता की पूजा होती है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसान इनका संबंध चेचक की बीमारियों से जुड़ी मन्नतों से रहा है. पुराने समय में संक्रामक बीमारियों के फैलने पर परिवार धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा-अर्चना करते थे. परिवारों में बड़े-बुजुर्गों से मिली मान्यताएं अगली पीढ़ी तक पहुंचती रहीं और धीरे-धीरे स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गईं. मंदिर में स्थापित देवियों पर विशेष चढ़ावे की परंपरा को भी इसी सामाजिक और सांस्कृतिक मिश्रण का हिस्सा बताया जता है.
हर बीमारी के लिए अलग देवी स्थापित
मंदिर के पुजारी रामकिशोर बताते हैं कि मंदिर परिसर स्थित मंदिरों में मुख्य दरबार शीतला माता और संकटा माता का है. यहां माता को जल चढ़ाकर पिलाने से बच्चों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं. ऐसे ही मोतीझरा रोग के लिए मोतीझरा माता पर पालक की भाजी चढ़ाकर पूजा की जाती है. इसी तरह खसरा पीड़ित बोदरी माता पर सफेद कागज पर पालक चढ़ाते हैं.खोखो माता पर खांसी के इलाज के लिए सफेद कागज पर पांच तरह की मिठाई भक्त चढ़ाते हैं.वहीं बड़ी चेचक निकलने पर जो दाग रह जाते हैं उसके लिए खिलौनी माता को चमेली का तेल चढ़ाकर उसको लगाने से दाग खत्म हो जाते हैं. बीजासेन माता पर शादीशुदा महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं. खिचली माता पर बहुत ज्यादा खीजते वाले बच्चों को ठीक करने के लिए खीर चढ़ाई जाती है.
नवरात्र और शीतलाष्टमी पर आस्था का सैलाब
मंदिर परिसर में सामान्य दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं. जबकि चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्र के दौरान यहां विशेष चहल-पहल रहती है. नवरात्र की अष्टमी पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है. नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर में मेले का आयोजन भी किया जाता है. इसके साथ ही शीतलाष्टमी पर भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है. मेले के दौरान मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं.
यह भी पढ़ें: कानपुर का ऐसा मंदिर, जहां आज तक नहीं बन सकी छत, जानिए माता सीता से जुड़ी क्या है कहानी