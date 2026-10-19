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झांसी का एक ऐसा मंदिर जहां हर बीमारी के लिए अलग अलग देवियां विराजमान, जानिए परंपरा और विश्वास के अनूठे संगम का इतिहास

आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी: बुंदेलखंड की वीरभूमि झांसी जहां का कण कण इतिहास की कहानियां सुनाता है. इसी पावन धरा पर ऐसा स्थान भी है जहां इतिहास और आस्था एक साथ नतमस्तक हो जाते हैं.जहां भक्तों को आस्था का जीवंत अनुभव होता है. ऐसा ही एक स्थान है झांसी किले के तलहटी में स्थापित पंचकुइयां माता मंदिर. 400 सालों से ज्यादा प्राचीन यह मंदिर पांच पवित्र कुओं के बीच स्थित है. जहां स्थापित दक्षिण मुखी देवियां पर लाखों श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास आज भी कायम है.

यहां भक्त दर्शन पूजन कर मन्नत मांगने के साथ साथ अपना इलाज कराने भी आते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग माता विराजमान हैं. और हर बीमारियों के लिए अलग अलग चढ़ावा भी चढ़ता है. कहीं खीर-पुरी का भोग चढ़ता है तो कहीं पालक भाजी.

400 साल से अधिक प्राचीन मंदिर (Video Credit; ETV Bharat) चंदेलकाल में मंदिर की स्थापना चंदेल राजाओं ने मंदिर की स्थापना कराई थी. लेकिन तब मंदिर का स्वरूप बहुत छोटा था. उस समय मंदिर के मुख्य दरबार में सिर्फ शीतला माता और संकटा माता की प्रतिमाओं को चंदेलों ने स्थापित किया था.सोलहवीं शताब्दी में वीर सिंह जूदेव ने झांसी किले के निर्माण के दौरान पहले से मौजूद छोटे मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान कराया. इसे बेहतर रुप देने में गोसाइयों ने भी अहम भूमिका बताई जाती है.परंपरा में मंदिर को नगर की आराध्य देवी भी माना जाता है.मंदिर के नाम को लेकर भी एक विशिष्ट मान्यता है. कहा जाता है कि पांच कुओं के बीच होने के कारण इसका नाम पंचकुइयां पड़ा. लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक कुआं ही बचा है. प्राचीन काल से भक्तों का विश्वास अटूट (Photo Credit; ETV Bharat) परंपरा पर अब विश्वास भारी मुख्य पुजारी रामकिशोर के मुताबिक पंचकुइयां मंदिर की सबसे विशिष्ट पहचान परिसर में प्रचलित अलग-अलग देवी स्थानों से जुड़ी लोकपरंपराएं हैं. श्रद्धालु अपनी मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर पूजा-अर्चना करते हैं. मुख्य दरबार में शीतला माता और संकटा माता की पूजा होती है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसान इनका संबंध चेचक की बीमारियों से जुड़ी मन्नतों से रहा है. पुराने समय में संक्रामक बीमारियों के फैलने पर परिवार धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा-अर्चना करते थे. परिवारों में बड़े-बुजुर्गों से मिली मान्यताएं अगली पीढ़ी तक पहुंचती रहीं और धीरे-धीरे स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गईं. मंदिर में स्थापित देवियों पर विशेष चढ़ावे की परंपरा को भी इसी सामाजिक और सांस्कृतिक मिश्रण का हिस्सा बताया जता है. हर माता पर चढ़ता अलग चढ़ावा (Photo Credit; ETV Bharat)